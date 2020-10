Cronaca



"Difficile restare a galla in queste condizioni"

domenica, 25 ottobre 2020, 17:58

È arrivato alla firma il nuovo decreto per cercare di arginare l’epidemia di coronavirus che ieri in Italia ha registrato oltre 19mila contagi. Il premier Giuseppe Conte ha firmato il decreto nel corso della notte. Chiusura alle 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. Una scelta che di nuovo viene fatta sopratutto a discapito della fetta dell’economia che riguarda il settore dell’alberghiera (horeca). A Carrara nel centro storico dilaga un malcontento e una disperazione da brividi.

Il primo a dirlo è stato Giuseppe Merope Santucci, proprietario della bistecchiera in Piazza Alberica: “È già tanto se uno sta a galla, e se riusciamo a dare gli stipendi ai dipendenti. Mi ritrovo a dover aprire a mezzogiorno, alla sera faremo l’asporto, ma Carrara non è Milano, già si lavora poco con la clientela normale”.

Infatti, la situazione che coinvolge Carrara era già critica da prima dell’emergenza sanitaria. Una decisione questa che, forse, elimina un problema ma ne crea di più complessi.

“Dovrebbero fare più controlli - ha continuato il ristoratore Giuseppe Merope Santucci - non penalizzare noi. Io ho la possibilità di lavorare in sicurezza, se il problema è fuori, dovrebbe esserci la legge a far rispettare le norme, non io.”

Una legge che non è equa, perché non è in grado di tenere conto di tutte le realtà che coinvolgono il settore della ristorazione. Il gestore del bar “Gramsci Caffè” ha spiegato: “Stanno cercando di non rifare un altro lockdown ma la direzione è questa, che potrebbe anche andare bene, se ci fosse un piano di aiuti per la popolazione. L’Horeca è l’unica economia rimasta in mano al popolo e ci vogliono togliere anche quella”.

Infatti il centro nevralgico del problema per molti lavoratori del settore è questo: non ci sono aiuti. A dirlo è stata una dipendente della gelateria Tognozzi di Via Roma: “Rifacendo una cosa del genere,le attività non riescono a riprendersi. I finanziamenti che lo Stato ha dato, hanno aiutato ma in questa condizione, non si riesce nemmeno a restituirli. La gente è terrorizzata, dopo aver servito un uomo con i suoi due figli, e dopo averli augurato una buona passeggiata mi hanno detto che andavano a casa, che per loro il lockdown era già iniziato”.

Cristina Bencivinni, proprietaria del Bar Crema ha spiegato: “È una sconfitta per tutti e mi metto nei panni degli altri lavoratori che risentono di più di questo nuovo decreto. Hanno unificato il problema per tutta l’Italia ma ogni zona ha orari diversi, è una legge che non va bene per tutti. Ci sono locali che iniziano a lavorare proprio alla 18. Dovevano individuare dove si creavano assembramenti. È un problema grosso da risolvere.”

Una bella manovra che continua a non aiutare a livello economico e sanitario ma che anzi, incentiva una situazione di povertà, mettendo ko le intere attività.