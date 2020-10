Cronaca



Dopo il danno, la beffa: l’amarezza dei genitori dell’asilo Giampaoli

giovedì, 8 ottobre 2020, 09:32

di vinicia tesconi

Ormai è diventata un diario di bordo, la cronaca, quasi giornaliera, degli alterni sviluppi della vicenda dell’asilo Giampaoli di Marina di Carrara, sulla pagina facebook del Comitato Scuole Ville Ceci che ha segnato, ieri, il 23esimo giorno dei bambini fuori sede – la maggior parte dei quali a casa senza ancor aver iniziato l’anno scolastico. L’aggiornamento di ieri sera, pur alla luce dei trionfanti di amministrazione e reggente scolastica in merito alla fine dei lavori e al rientro fissato per il 12 ottobre – o forse proprio a causa di questi – era invece intriso di una profonda amarezza e della convinzione di aver subito molti disagi per la pessima gestione della situazione.



La replica tutta in maiuscolo – che corrisponderebbe all’urlato fuori da facebook - ne ha per tutti: dal sindaco e dall’assessore Raggi alla reggente professoressa Alessandra Valsega. La prima cosa messa in evidenza è l’ennesima discrepanza tra gli annunci fatti dall’uno e dall’altro ente: mentre il comunicato dato ai giornali dall’amministrazione indica una data precisa di riapertura dell’asilo Giampaoli – il 12 ottobre, appunto – quello inviato ai genitori dalla reggente riferisce che “ Quanto prima verrà comunicata la data del rientro nel Plesso Giampaoli” facendo chiaramente intravedere la possibilità che l’inizio delle attività scolastiche potrebbe slittare ancora di qualche giorno. Dopo oltre un mese di rimpalli, accuse reciproche e pubbliche smentite su praticamente ogni cosa abbia riguardato il destino della materna Giampaoli, quest’ultima incongruenza che rivela, di fatto, mancanza di comunicazione tra le due parti, ha inevitabilmente scatenato ulteriore rabbia nei genitori che hanno ribadito sia il sostanziale disinteresse reale degli enti per il destino di questi bambini e delle loro famiglie, sia l’esclusivo merito del comitato stesso che con la sua mobilitazione ha impedito la soluzione di sistemare i bambini in container arrugginiti posti sotto una pineta come sarebbe stato previsto da amministrazione e scuola inizialmente.

I toni celebrativi del comunicato dell’amministrazione, poi, sono risultati assolutamente sgraditi ai membri del comitato che hanno scritto: “Non riteniamo davvero che sia il caso di auto celebrazioni e proclami, visto che dal 9 settembre, i giorni sono trascorsi tra bugie, promesse, scaricabarile, voltagabbana, finte prese di posizione e strane manovre sotto banco, certificati mancanti in strutture alternative, come se nelle scuole ci fossero tutti ( velo pietoso sottolineato da don Cesare ), cambiando addirittura le proposte di soluzioni ogni 24 ore. La verità è che era stato deciso fin dall'inizio da chi di dovere, che i bimbi avrebbero aspettato la riapertura della sede originale, come sta infatti accadendo, senza se e senza ma.”. Ma neppure l’annuncio della professoressa Valsega è stato accolto con favore: “Non vediamo nemmeno come sia possibile ringraziare una reggente, non dirigente, sia chiaro, in carica da tre giorni, che tra le soluzioni aveva offerto anche di tenere a casa i bimbi perché la materna non è scuola dell'obbligo, dimenticandosi che l'articolo 34 della Costituzione parla di scuola aperta a tutti come diritto sancito.”.

La desolante conclusione del comitato genitori scuole Villa Ceci è stato quindi quello di ricordare che la vicinanza a bambini e famiglie millantata dalle istituzioni nel corso della vicenda Giampaoli è stata solo una bugia: “ Stare accanto ai bambini e alle famiglie è ben altro, è rispettare date, promesse, parole, comunicazioni, è avere il coraggio di schierarsi dalla parte dei deboli, metterci la faccia e non nascondersi dentro ad uffici inespugnabili e costringere gente a stare a casa dal lavoro per risolvere incompetenze di chi invece il lavoro fa finta di farlo, che è peggio che non farlo.”. Il comitato, che conta circa seimila membri, ha concluso con la promessa di tenere il fiato sul collo a scuola e amministrazione vigilando su ogni dettaglio del loro operato per fare in modo che la storia del Giampaoli non si ripeta mai più.