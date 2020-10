Cronaca



Famiglie sgomberate, individuata sistemazione temporanea

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:04

Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale e l'assessore al sociale Anna Galleni hanno incontrato alcune famiglie che questo fine settimana sono state allontanate per problemi strutturali verificati dai vigili del fuoco dalle case di proprietà privata in cui abitavano.



Si tratta di nuclei familiari residenti in due distinti immobili, uno situato a Torano e l'altro a Gragnana: va precisato che non sono strutture in gestione a Erp né di propriertà comunale ma sono entrambe di proprietà privata. Tutte le famiglie coinvolte hanno trovato una sistemazione alternativa grazie all’intervento del settore Servizi Sociali. Già nelle scorse settimane, viste le difficoltà innescate dall’emergenza Covid anche sul reperimento di alloggi sul mercato privato, l’amministrazione stava valutando la possibilità di autorizzare il prolungamento della durata del soggiorno in strutture ricettive in risposta alle situazioni emergenziali: per questo è ormai in fase di perfezionamento e sarà approvata a breve una delibera che consentirà ai Servizi Sociali di ricorrere per periodi di tempo un po’ più estesi a questo tipo di collocazione temporanea.



I Servizi hanno già contattato ogni singolo nucleo familiare coinvolto dal provvedimento dei Vigili del Fuoco e coloro che hanno i requisiti e daranno disponibilità potranno aderire a questo percorso.