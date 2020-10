Cronaca



Fondazione ANT: visite gratuite per la prevenzione dei tumori mammari

martedì, 20 ottobre 2020, 09:06

La prevenzione oncologica di Fondazione ANT torna a Massa il giorno 28 ottobre con 8 visite gratuite rivolte a donne sopra i 45 anni (invece di 16, per poter garantire tutte le misure sanitarie di sicurezza).



Le giornate saranno due per garantire le 16 visite totali. L’esame comporta visita senologica e mammografia, tutto ciò grazie all’impegno profuso dai Volontari della Delegazione di Massa-Carrara Lucca nell’attività di raccolta fondi e grazie a tutti i sostenitori sul territorio. Le visite nell’ambito del ”Progetto Mammella ANT” per la prevenzione dei tumori della mammella saranno effettuate presso lo Studio Radiologico Mergoni il 28 ottobre dalle 9.00 alle 12.30 piazza Garibaldi 9/3 Massa



PER LA MAMMOGRAFIA E’ NECESSARIA LA RICHIESTA DEL MEDICO CURANTE



Prenotazioni 26 ottobre dalle ore 10.00 alle 12.00 fino ad esaurimento posti telefonando presso la sede ANT al numero 0585 040532 Per conoscere il calendario mensile delle visite di Fondazione ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito www.ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT nelle zone di Massa, Carrara e Lucca e offrire il proprio aiuto come Volontari, è possibile contattare la Delegazione ANT di Massa della Fondazione al numero 348 3102628 o scrivere a delegazione.massacarraralucca@ant.it.