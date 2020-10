Cronaca



Furto al supermercato, la polizia arresta clandestino

sabato, 31 ottobre 2020, 13:20

La polizia ha arrestato un 38 enne extracomunitario per il reato di furto aggravato. Una “Volante” dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso Pubblico della Questura, transitando nei pressi di un supermercato del centro di Massa, notava un uomo che correva con uno zaino in spalla e che si nascondeva dietro dei cespugli, atteggiamento che insospettiva i poliziotti, che procedevano quindi al controllo.

Nel frattempo, sopraggiungeva un addetto al servizio di vigilanza che riferiva agli Agenti che poco prima l’uomo aveva occultato all’interno dello zaino scarpe e auricolari appoggiandolo nel corridoio preposto all’uscita senza acquisti, per poi recuperarlo dall’area esterna così da eludere il sistema di allarme antitaccheggio.

La merce, per un valore complessivo di 600 euro, privata della banda antitaccheggio, è stata restituita al responsabile del punto vendita e il c landestino, giàcolpito da precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato e denunciato per violazione della normativa in materia di immigrazione, perché sprovvisto di permesso di soggiorno.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, lo stesso veniva sottoposto alla misura dell’obbligo di firma con divieto di dimora nel comune di Massa.

Sempre nella giornata di ieri la squadra Volante segnalava al Prefetto un 21 enne del posto per uso personale di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di una dose di marijuana.