Giampaoli, due classi al Casone: il comune garantirà il pulmino

giovedì, 1 ottobre 2020, 15:15

Questa mattina il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e alcune insegnanti della scuola dell’Infanzia Giampaoli hanno effettuato un sopralluogo presso la scuola del Casone, in località Partaccia, per valutare l’idoneità del plesso a ospitare l’attività didattica dei piccoli alunni dell’istituto di via Marco Polo. La struttura di via del Casone è stata messa a disposizione dal Comune di Massa e dalla dirigenza dell’Istituto Comprensivo Massa 3 per andare incontro alle problematiche di spazi della Giampaoli. Il sopralluogo ha avuto esito positivo e la struttura è stata giudicata idonea ad accogliere due classi: le restanti due rimarrebbero ospiti della Lunense, dove è in corso da settimana scorsa l’attività didattica alternata.



Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha immediatamente chiesto e ottenuto dal suo omologo massese, Francesco Persiani, il via libera al trasferimento che, lo ricordiamo, sarà temporaneo e servirà a garantire l’attività fino alla fine dei lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico della scuola di via Marco Polo, previsto per la metà di ottobre, salvo ulteriori ritardi causati ancora dal meteo.



«Ringrazio il sindaco Persiani, la dirigenza del Comprensivo Massa3 e l’Ufficio Scolastico Regionale per la collaborazione. Come Comune di Carrara garantiremo il servizio di trasporto scolastico da Marina a via dal Casone e le piccole opere di manutenzione ordinaria eventualmente necessarie a riaprire la struttura» ha commentato il primo cittadino. In collaborazione con l'IC Taliercio, è in fase di convocazione un incontro con i genitori dei bambini della Giampaoli.