Giampaoli, ennesimo scontro: il sindaco manda a quel paese un genitore

sabato, 3 ottobre 2020, 17:36

di vinicia tesconi

La vicenda sempre più contraddittoria e inquietante dell’asilo Giampaoli di Marina si è arricchita ieri dell’ennesimo sgradevole episodio che ha contribuito a gettare ancora più nello sconforto i genitori degli 85 bambini - adesso in realtà ottanta, visto che cinque sono stati ritirati - e quelli del comitato scuole Villa Ceci che hanno sostenuto la battaglia per dare una sistemazione ai bambini rimasti senza sede per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione avviati dal comune alla Giampaoli.



A raccontarlo è il protagonista, il signor Carlo Lamperti, membro del comitato Scuole Villa Ceci. “Abbiamo saputo dell’incontro con il sindaco e con la nuova reggente, la professoressa Alessandra Valsega, che sostituisce al momento la dirigente ancora vacante, da un comunicato stampa dell’amministrazione. Data l’ora della convocazione, le 11,45 di ieri mattina, abbiamo potuto essere presenti in pochi perché la maggior parte dei genitori era al lavoro o a prendere i figli a scuola. Ci è stata prospettata la possibilità di mettere parte dei bambini della Giampaoli nella struttura oggi vuota del Casone a Marina di Massa gestita dalla preside Valsega. L’operazione richiede un intervento da 5000 euro per un adeguamento degli spazi chiusi da tempo e l’attivazione del servizio gratuito dei pulmini per portare i bambini a scuola.” L’opzione a detta di Lamperti e dei genitori della Giampaoli è stata presentata un po’ come “ prendere o lasciare”: la preside ha infatti ricordato a tutti che la materna non è scuola dell’obbligo per cui i bambini possono tranquillamente essere tenuti a casa. Molte le perplessità avanzate dai genitori sia per il trasporto di bambini molto piccoli, sia per il problema di chi si ritrova con due figli in scuole diverse ma soprattutto è stato messo in luce come tutta l’offerta formativa proposta dall’istituto comprensivo Taliercio, sia per la materna sia per la primaria – in cui spicca il caso dell’elementare Doganella, trasferita “ temporaneamente” alla scuola della Grotta di Avenza e ancora lì da oltre quattro anni – sia stata completamente disattesa. Lamperti ha riferito di animi che si sono accesi, ieri mattina, nel confronto col sindaco e con la preside Valsega e delle molte richieste fatte dai genitori per avere un’indicazione più precisa sulla fine dei lavori alla Giampaoli “ essendo venuta meno la fiducia sulle promesse dell’amministrazione in seguito al caso della Doganella”.



“Proprio io ho chiesto al sindaco di dare un termine definitivo per la fine dei lavori - ha aggiunto Lamperti - e mi sono sentito mandare a quel paese dal primo cittadino che ha poi spiegato di non considerarmi un cittadino normale in quanto sono il responsabile della pagina della pagina facebook Comitato genitori Scuole Villa Ceci e sono l’autore dei post che, a detta del sindaco, attaccano sempre la sua amministrazione.”. Lamperti non ha riferito del diverbio col sindaco nella sua relazione quotidiana sulla pagina facebook del comitato scrivendo di voler sorvolare sulle parole del sindaco, ma, non ha mancato di testimoniare la delusione e lo sconforto dei genitori davanti “ad istituzioni senza vergogna che badano solo ed esclusivamente ai loro interessi.”



Sono stati proprio i genitori della Giampaoli a chiedere l’intervento del comitato per avere più forza e capacità di essere ascoltati per risolvere la questione dell’asilo ancora con i lavori in corso. La soluzione riassunta quindi dal comitato sulla pagina facebook resta quella del Casone, con un ulteriore esborso di 5000 euro che, secondo i genitori, sarebbe stato meglio impiegare per accelerare i lavori alla Giampaoli e far rientrare al più presto i bambini nella loro scuola. Il comitato e i genitori della Giampaoli hanno auspicato, ma con poche speranze, un rientro che non vada oltre il 19 ottobre, cioè più di un mese dopo l’inizio della scuola.