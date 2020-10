Giornata internazionale del rischio: dimostrazione pratica della ricerca dispersi in montagna

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 14 ottobre 2020, 11:12

Le nuove restrizioni introdotte dall'ultimo DPCM in materia Covid-19 manderanno di nuovo in crisi il settore delle lavanderie tradizionali – una quarantine quelle tradizionali censite tra Massa e Carrara - che nel solo periodo del lockdown avevano già subito una drammatica riduzione dei fatturati fino al 70% il fatturato

mercoledì, 14 ottobre 2020, 11:10

La prevenzione oncologica di Fondazione ANT torna a Massa il giorno 24 ottobre con 16 visite gratuite (invece di 30, per poter garantire tutte le misure sanitarie di sicurezza), tutto ciò grazie all’impegno profuso dai Volontari della Delegazione di Massa-Carrara Lucca nell’attività di raccolta fondi e grazie a tutti i...

martedì, 13 ottobre 2020, 20:48

Da questo martedì torniamo a fornire un approfondimento settimanale più ampio, prendendo in esame i casi di Coronavirus a partire da lunedì 5 ottobre 2020 sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

martedì, 13 ottobre 2020, 13:39

La polizia di Carrara, durante l’ultimo week-end, ha svolto controlli a tappeto in tutta la zona della c.d. “Movida” a Marina di Carrara e nel Centro cittadino, con pattuglie dedicate al contrasto a fenomeni di criminalità diffusa

lunedì, 12 ottobre 2020, 19:02

Nella giornata di sabato 10 ottobre, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione di Massa-Carrara hanno arrestato un cittadino di origine marocchina, di 34 anni, con precedenti penali in materia di stupefacenti

lunedì, 12 ottobre 2020, 18:47

Un 58enne che abita ad Ameglia (Spezia) se ne andava in giro con 30 mila euro in banconote false da 20 e da 50 euro nascoste sotto il sedile dell’auto e pronte per essere messe in circolazione