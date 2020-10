Gli piomba addosso da una trave, grave operaio di 40 anni

Altri articoli in Cronaca

martedì, 27 ottobre 2020, 15:23

375 mila euro per ristrutturare 700 metri di rete acquedottistica in località Antona del Comune di Massa, in un luogo impervio e scosceso, con l'obiettivo di risolvere gli episodi di carenza d'acqua che talvolta si verificano nell'abitato di Pian della Fioba

martedì, 27 ottobre 2020, 15:20

Asl comunica i casi Covid di oggi in provincia di Massa-Carrara: Carrara 18, Massa 16, Montignoso 3; Aulla 5, Fivizzano 4, Pontremoli 1

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:32

Da Piazza Alberica, dove era previsto l’incontro, hanno dovuto spostarsi sotto il porticato del comune di Carrara a causa del temporale uggioso e persistente che ha reso ancora più cupa la prima giornata del nuovo semi–lockdown. Foto di Cristina Maioglio

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:29

In via Romagnano, una 29enne sottoposta a controllo sprovvista di mascherina, alla richiesta dei poliziotti di indossarla si è rifiutata e li ha insultati, pertanto è stata sanzionata per inosservanza delle prescrizioni sull’utilizzo dei d.p.i.

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:21

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 ottobre, sono 598. In provincia di Massa-Carrara: Carrara 28, Massa 32, Montignoso 3; Aulla 2, Casola in Lunigiana 1, Fivizzano 2, Licciana Nardi 1, Mulazzo 1, Villafranca in Lunigiana 1

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:18

Così l’intervento con cui l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi dà notizia del rinvio dell’apertura del ponte di via Gino Menconi. Il 6 novembre è la data indicata per l’apertura della strada nei due sensi di marcia