Il cellulare adesso si butta... in farmacia

martedì, 27 ottobre 2020, 17:38

Nausicaa rilancia la campagna per il corretto smaltimento dei piccoli apparecchi elettronici: «Chi differenzia bene, semina civilità». «Chi differenzia bene, semina civilità. Per questo ricordiamo ai cittadini che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti "Raee", possono essere smaltiti nelle farmacie Nausicaa». La multiservizi rilancia così la campagna per il corretto smaltimento dei piccoli apparecchi elettronici.

Questi possono essere conferiti alla ricicleria Nausicaa di via Berneri ma quando sono di piccolissime dimensioni, come cellulari, asciugacapelli, caricabatterie o telecomandi, possono essere gettati negli appositi contenitori installati all'esterno di tutte le farmacie Nausicaa.

«Nell'ambito della nostra mission di portare i servizi "sotto casa" dei cittadini, ormai dallo scorso febbraio diamo ai cittadini la possibilità di gettare i Raee in farmacia, con il dichiarato intento di favorire la cultura del riciclo – spiega il presidente di Nausicaa Spa Luca Cimino – I piccoli dispositivi elettronici non devono essere assolutamente gettati nel bidone dell'indifferenziata: in primis perché contengono sostanze molto nocive per l'ambiente e, in secondo luogo, perché sono preziosi per la raccolta differenziata visto che molto spesso i materiali di cui sono composti sono altamente riciclabili e possono avere una nuova vita. Le nostre farmacie hanno una distribuzione capillare sul territorio e quindi – conclude Cimino – sono davvero a portata di mano».

Per quanto riguarda i Raee propriamente detti, gli apparecchi elettrici ed elettronici di dimensioni più grandi, come ferri da stiro, aspirapolvere, frullatori o veri e propri elettrodomestici, ovvero frigoriferi e lavatrici, resta attiva la raccolta presso la ricicleria di via Berneri. Per ulteriori informazioni potete chiamare Nausicaa al numero verde 800 015 821 o al centralino 0585 644 311.