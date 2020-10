Il comune di Carrara ricorda il 76° anniversario dell’incendio di Fontia

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:10

Moto Club Massa in lutto per la scomparsa del suo presidente, commendatore Guglielmo Aldovardi. L’ultimo saluto si terrà venerdì alle ore 15:30 alla chiesa dei Capuccini

giovedì, 8 ottobre 2020, 09:32

L’aggiornamento di ieri sera, pur alla luce dei trionfanti di amministrazione e reggente scolastica in merito alla fine dei lavori e al rientro fissato per il 12 ottobre, era invece intriso di una profonda amarezza e della convinzione di aver subito molti disagi per la pessima gestione della situazione

giovedì, 8 ottobre 2020, 09:07

A tagliare il nastro tra gli applausi di medici, infermieri, ostetriche della Fondazione Monasterio e dell’ASL TNO e rappresentanti di Associazioni del settore è il dottor Marco Torre, Direttore Generale della Fondazione Monasterio

mercoledì, 7 ottobre 2020, 13:09

Sin da subito è stata prestata massima attenzione al caso, acquisendo le registrazioni dei filmati di tutti gli impianti di videosorveglianza individuati nell’area di interesse investigativo

mercoledì, 7 ottobre 2020, 11:50

E’ slittato al giorno 26 ottobre il termine per potersi iscrivere al “Contratto di fiume per il Frigido” tramite l’ avviso pubblico con invito rivolto alle realtà organizzate, alle aziende e a tutti i cittadini interessati alla tematica

martedì, 6 ottobre 2020, 13:45

Gli agenti di polizia della squadra mobile hanno sequestrato nel week-end 28 dosi di cocaina ponte per essere distribuite sul mercato. Arrestato un cittadino magrebino e denunciati altri due connazionali