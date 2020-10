Cronaca



Il maltempo non ferma l’assemblea spontanea dei cittadini dopo il decreto

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:32

di vinicia tesconi

Da Piazza Alberica, dove era previsto l’incontro, hanno dovuto spostarsi sotto il porticato del comune di Carrara a causa del temporale uggioso e persistente che ha reso ancora più cupa la prima giornata del nuovo semi–lockdown e sicuramente, per colpa del tempo, hanno anche perso una buona fetta di partecipanti, cionondimeno, tuttavia, una ventina di temerari cittadini ha voluto ugualmente dare vita all’annunciata assemblea spontanea per avere un costruttivo confronto su quanto stabilito dall’ultimo DPCM di Conte. Nel gruppo commercianti e genitori di studenti che hanno espresso le proprie idee e preoccupazioni.



La riunione, ovviamente, non ha potuto avere lo sviluppo che era nelle intenzioni del Comitato Genitori Scuole di Massa Carrara organizzatore dell’evento, anche per la limitata pubblicità fatta alla manifestazione, ma ha comunque lanciato alcune riflessioni da approfondire nei prossimi incontri. La parziale chiusura che, al momento penalizza principalmente le attività di ristorazione e le palestre è stata vista da tutti come un elemento che avrà una pesante ricaduta su tutto il commercio in generale perché non essendoci la possibilità di andare in un bar o in un ristorante e con la viva raccomandazione ad uscire di casa solo per emergenze improrogabile saranno molto poche le persone che gireranno per negozi. Diffusa la preoccupazione per l’ampliarsi delle misure fatta, magari, a piccoli step sempre più severi fino a ritornare alla chiusura totale così come comune praticamente la convinzione di una cattiva gestione della comunicazione che ha causato un continuo alternarsi di informazioni contrastanti.



Nel gruppo non c’erano rappresentanti del settore ristorazione ed è stata rimarcata la necessità della loro presenza per portare avanti una battaglia in loro favore.



L’incontro si è risolto nell’arco di una mezz’ora e si è concluso con la creazione di una chat dei manifestanti e l’impegno a ritrovarsi già entro questa settimana in condizioni di tempo migliore.



Foto di Cristina Maioglio