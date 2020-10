Cronaca



Il Palco della Musica restituito alla città di Carrara

domenica, 25 ottobre 2020, 12:46

di francesca vatteroni

Questa mattina, domenica 25 ottobre, a Carrara è stato restituito alla città il Palco della Musica di piazza Gramsci. Il sindaco Francesco De Pasquale ha infatti aperto il cancello del palco in un gesto simbolico.



Questo Palco ha un ruolo molto importante nella storia di Carrara che sorgeva in piazza Gramsci già dal primo 900, e oggi dopo anni di cantieri in corso si è conclusa la complessa opera di manutenzione. I lavori hanno comportato la revisione completa della copertura metallica e dello sporto di gronda, la verifica delle condizioni ossidative del metallo e delle giunzioni saldate con la pulizia e il risanamento delle parti degradate con aggiunta di rinforzi metallici. Sono stati inoltre installati nuovi pannelli di controsoffitto, formati da tavolette di legno di pino ricoperti di pannelli di materiale isolante. Michele Palma, presidente del consiglio comunale, ha sottolineato: "Proseguiamo in questo percorso cioè: la visione di una città che punta molto sulla cultura, sopratutto per il centro storico. Cultura è anche musica". Si potrebbe dire che piazza Gramsci ha acquistato così un nuovo volto, se non fosse per l'altro cantiere aperto da mesi che invade la piazza.



Per la situazione di emergenza l'amministrazione comunale non ha potuto organizzare nessuna cerimonia, né concerto, infatti il primo cittadino ha spiegato: "Oggi restituiamo questo gioiello alla città, lo facciamo in un momento delicato, non faremo nessuna manifestazione e nessun concerto, purtroppo ci vediamo costretti a farlo in modo leggero e veloce, appena sarà possibile vedremo di restituirla a tutti gli effetti".



Ad intrattenere i presenti però ci ha pensato il bar "Gramsci caffè" che, come ogni domenica mattina, offre alla città, musica dal vivo. Questa mattina i protagonisti dell'evento sono stati i Tinta Unita Music Duo con Matteo Vatteroni al sassofono e Francesco Berti alla chitarra.