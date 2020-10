Il rapporto tra diritti e doveri: ultimo appuntamento di "Con-vivere prima(e)dopo"

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:47

Finiti in manette A. A. un trentenne massese che viaggiava in A12 assieme ad una ragazza di 23 anni, V.K., nata in Ucraina ma residente a Viareggio

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:26

L’appello di Marzia ha trovato l’appoggio non solo di Liorni ma anche di Mariolina Cannuli e di Manuel Bortuzzo, ospiti della trasmissione che hanno sollecitato un intervento da parte del ministero per correggere questa anomalia

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:20

Carlo Tessa, nato a Pietrasanta e residente a Lucca, ha 55 anni. Si è laureato nel 1991 a Pisa in Medicina e Chirurgia per poi specializzarsi in Radiologia nel 1995. Nel 2004 ha conseguito il dottorato di ricerca in Neuroscienze all’Università di Firenze

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:13

Domani martedì alle 12 all’ Ospedale del Cuore - Opa si inaugura il “ baby pit stop Nido di coccole”, donato dall'Associazione “Piccole Stelle” ed allestito al piano terra dove sono situati gli ambulatori

lunedì, 5 ottobre 2020, 14:11

Questa mattina l’Azienda Sanitaria Usl Toscana Nord Ovest ha comunicato al comune di Carrara e al responsabile Covid della Cooperativa Orsa, che ha in gestione il nido di via Erevan, la positività di un bambino de “I Cuccioli”.

domenica, 4 ottobre 2020, 17:35

Martedì 6 ottobre 2020 si terrà un Webinar gratuito in diretta su piattaforma ZOOM ID: 86702143055 PW 168590 il corso di formazione Denunciare La Violenza - Istituzioni Volontariato e Cittadinanza