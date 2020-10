Cronaca



Inaugurata la statua "La porta del pellegrino"

venerdì, 9 ottobre 2020, 16:44

di francesca vatteroni

Questo pomeriggio è stata inaugurata la statua "la porta del pellegrino", posizionata presso la rotatoria di Avenza, all'incrocio tra viale XX settembre, via Giovan Pietro e via Provinciale Avenza-Sarzana.



Quest'opera, realizzata dall'artista Riccardo Grassi, è stata finanziata dalla Furrer Spa della famiglia Mazzi, in particolare da Rina Brizzi. Presente oggi anche l'assessore alla cultura Federica Forti che ha spiegato: "Ce l'abbiamo fatta tutti insieme, questo progetto ha visto collaborare i privati, la Furrer di Carrara e la Proloco. Avenza inizia a cambiare volto e ad avere una cura maggiore. Questa zona ha un importante valenza turistica e quest'opera ha il ruolo di accogliere turisti e pellegrini".



Avenza, è una tappa della Fracigena, meta di molti pellegrini e sportivi e a questo proposito il sindaco Francesco De Pasquale è intervento dicendo: "Le porte servono per entrare, uscire e attraversare, sono importanti perché rappresentano una tappa, e questa è una tappa importante da valorizzare. C'è stata una sinergia tra pubblico e privato, e si è dato un nuovo impulso a questo tratto di storia che si può ancora allargare e ampliare." L'artista Riccardo Grassi, che ha vinto il concorso indetto dalla famiglia Mazzi, ha ringraziato tutti i presenti e la signora Rina Brizzi. La nuova opera d'arte è stata poi benedetta da Don Marino, che ha sottolineato l'importanza del simbolo della porta, come simbolo di accoglienza e, la peculiarità della Francigena, come strada di fede, di incontri con tante persone e storie che ti insegnano quella cosa bella dell'ospitalità.