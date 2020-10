Cronaca



Incertezza e sconforto dopo l’ultimo decreto: i cittadini si riuniscono in Piazza Alberica

domenica, 25 ottobre 2020, 19:44

L’appuntamento è in Piazza Alberica, lunedì 26 ottobre alle 18, in quella che è stata annunciata come un’assemblea spontanea cittadina. Una forma a metà tra il confronto e la protesta, organizzata dal coordinamento scuole di Massa Carrara, nella quale i punti all’ordine del giorno sono le conseguenze economiche del lockdown, l’impatto anche psicologico delle nuove misure su settori chiave come commercio, lavoro, scuola e i dubbi relativi alla necessità di attivare restrizioni sempre più forti. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini. Gli organizzatori hanno anche annunciato che continueranno a autoconvocare l’assemblea fino a quando non otterranno risposte al posto di accuse.