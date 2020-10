Cronaca



giovedì, 8 ottobre 2020, 20:26

L'automobile Club Massa Carrara si unisce commossa ai familiari dell'amico e compagno di viaggio Guglielmo Aldovardi, vero nume tutelare del motorismo nella città di Massa e di tutta la nostra provincia.

"Ameremo ricordarlo a bordo della sua mitica e storica 600 multipla durante i raduni Aci Storico che abbiamo organizzato in questi anni. - afferma il Presidente dell Aci apuano Fabrizio Panesi - Sportivo e campione anche nel lavoro dove nella professione ha unito passione, umanità e profonda conoscenza, uomo di rare doti umane, sempre sorridente, che siamo sicuri ci seguirà da lassù in sella a una delle sue moto Guzzi, vivendo per sempre nei cuori di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nella sua lunga corsa tra le strade della vita "