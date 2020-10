Cronaca



Le voci della protesta

venerdì, 30 ottobre 2020, 23:31

di francesca s. vatteroni

Nonostante la presenza del sindaco alla manifestazione di piazza Ingolstadt a Marina contro l'ultimo dpcm, non sono mancate le proteste da parte dei presenti nei confronti della scelta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'insensatezza con cui viene giudicato il suo dpcm: "Ci siamo trovati in difficoltà anche con la chiusura a mezzanotte: noi chiusi dentro e fuori c'erano i ragazzi. Gli unici a pagarla siamo noi" si lamenta Giacomo Timbro.

"Perché chiudere le palestre controllate dalla Asl e dove c'è tracciabilità? A fine mese pare ci sarà un altro click day dove se riesci a clickare in tempo sei fortunato e percepisci gli aiuti" chiede Francesco Menconi personal trainer e titolare di una palestra l'Harvey Work.

Parla anche Nicola Pieruccini, leader della Lega di Carrara e presidente della Federazione Nazionale dei gelatieri: "Lei ritiene che la politica abbia fatto i passi giusti come li hanno fatti le attività?" "A livello nazionale o comunale? - chiede cauto di rimando il sindaco temporeggiando - è difficile in questa situazione riuscire a fare tutto giusto, comunque non lo so non sono dentro le stanze a Roma". "Ma avete una senatrice" rispondono e iniziano a protestare intorno, "Avete dato bonus per le vacanze e per i monopattini: è illogico incentivare per andare in vacanza", "Non ci sono stati i controlli da parte delle forze dell'ordine" protestano altri. De Pasquale riconosce: "Gli incentivi alla mobilità dolce voleva evitare il trasporto pubblico ma in effetti ci sono stati dei problemi", "E' stato un errore includere le palestre".

Timbro cerca di mediare: "Se una decisione è presa livello nazionale il sindaco non può fare niente". "No, no è vero - gli risponde qualcuno - se la nostra discussione è destinata a restare in questa piazza e non espone a chi di dovere, non serve a niente". "Ma perché non si sono preparati a un'escalation dell'emergenza?" insiste Nicola Pieruccini.

Ma il malumore e la contestazione tocca anche i numeri dei contagi e sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria: "Nel 2017 il 50% delle terapie intensive era occupato a prescindere: si svegliano ora", "Ma perché – chiede qualcuno ironicamente - ci sono anche altri malati da curare oltreché per il Covid?".

Alcune voci della protesta



"Abbiamo sempre pagato ma ora siamo in difficoltà - si aggiunge al coro della protesta contro le restrizioni del dpcm di piazza Ingolstadt, Mariano Timbro, il babbo di Giacomo titolare di tre locali a Marina in centro - è come farci chiudere, è un tranello, mi meraviglio di Conte, perché l'ho sempre stimato".

Anche Nicola Pieruccini presidente della federazione nazionale gelatieri contesta: "L'ultimo dpcm lascia fuori le attività che non hanno somministrazione per cui gelatieri, venditori di piadine, pizzerie al taglio, la parte artigianale resteranno fuori. Cinque milioni di partite iva difficilmente avranno il ristoro. Poi hanno passato le quote ristoro da Inps all'Agenzia delle Entrate e se ci sarà un minimo di problema sulle cartelle la gente non verrà ristorata".

"E' una manifestazione giusta - conferma Nando Guadagni di Confesercenti - gli aiuti vanno dati a tutte le categorie. In via Rinchiosa alle 18 e un quarto è deserto. E' un lockdown mascherato".

Francesco Menconi è un personal trainer e ha una palestra: "Chiudendo le palestre favoriscono il lavoro in nero senza che sia garantita tracciabilità e assicurazione che io ho: non vanno in palestra ma vanno nei campetti, nei parchi pubblici, senza norme di sicurezza che invece segue la palestra con istruttori senza nessuna competenza non riconosciuto dal Coni. Hanno chiuso le palestre senza riuscire a dimostrare che ci sia stato un contagio in palestra. Noi abbiamo il record europeo di obesità infantile e non permettiamo ai bambini di fare attività sportiva. Ci sono 90 mila morti in Italia all'anno per obesità, sono tre volte il Covid. Ma sappiamo che l'attività fisica rafforza il sistema immunitario. Sono contento che il sindaco sia venuto ma deve portare questa protesta a chi di dovere" spiega tutto d'un fiato, arrabbiatissimo e mostra un messaggio di una sua cliente che ora sta a Dubai dove gli manda una comunicazione in cui l'Emiro raccomanda di fare attività fisica per almeno 30 minuti al giorno. "Questa estate - prosegue - avevo mandato una lettera al sindaco e all'assessore allo sport per chiedergli se potevo far fare attività fisica sulla spiaggia: l'Autorità portuale mi aveva autorizzato ma loro non mi hanno mai risposto".



Il sindaco aggiorna sulla situazione sanitaria

"Ho partecipato alla conferenza aziendale della Asl e la direttrice ci ha aggiornato: in tutta l'area Asl su 67 posti in terapia intensiva, 60 sono occupati: ne sono rimasti liberi solo 7" spiega il sindaco ai manifestanti contro le restrizione del Dpcm di piazza Ingolstadt a Marina.

"A Massa - ha proseguito - stanno riaprendo il reparto Covid mentre al Monoblocco ci andrà un altro servizio Asl ma non i malati Covid e la prossima settimana a Carrarafiere prenderanno postazione i nuovi assunti operatori sanitari della Asl che avranno il compito di svolgere attività di tracciamento, una sorta di call center. La Regione infatti sta assumendo 500 operatori sanitari destinate alle tre Asl destinati a effettuare attività di tracciamento. La Asl è infatti in difficoltà perché mancano infermieri e operatori socio sanitari".