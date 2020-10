Lo stemma della provincia in marmo: dono dello scultore Nino Alberti

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 15 ottobre 2020, 11:45

Un 36enne del posto è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa perché sorpreso a coltivare piante di cannabis indica in un cortile situato in pieno centro, non distante dalla stazione ferroviaria

mercoledì, 14 ottobre 2020, 20:02

Il sindaco Francesco Persiani, insieme all'assessore ai lavori pubblici, Marco Guidi, ha incontrato il Presidente di GAIA Vincenzo Colle e la Vice Presidente Michela Consigli, per verificare l'efficienza della struttura e parlare dei futuri investimenti sull'impianto

mercoledì, 14 ottobre 2020, 13:24

Per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità di propria competenza il Consorzio Zona industriale Apuana, come già accaduto per altre opere con il comune di Massa e con il comune di carrara si è rivolto alla Provincia di Massa-Carrara per le funzioni tecniche e di responsabilità amministrativa del procedimento

mercoledì, 14 ottobre 2020, 12:32

Parco delle Alpi Apuane e SAST - Stazione Carrara e Lunigiana insieme per celebrare la "Geo Disaster Risk Reduction International Day 2020"

mercoledì, 14 ottobre 2020, 11:12

Le nuove restrizioni introdotte dall'ultimo DPCM in materia Covid-19 manderanno di nuovo in crisi il settore delle lavanderie tradizionali – una quarantine quelle tradizionali censite tra Massa e Carrara - che nel solo periodo del lockdown avevano già subito una drammatica riduzione dei fatturati fino al 70% il fatturato

mercoledì, 14 ottobre 2020, 11:10

La prevenzione oncologica di Fondazione ANT torna a Massa il giorno 24 ottobre con 16 visite gratuite (invece di 30, per poter garantire tutte le misure sanitarie di sicurezza), tutto ciò grazie all’impegno profuso dai Volontari della Delegazione di Massa-Carrara Lucca nell’attività di raccolta fondi e grazie a tutti i...