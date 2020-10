Lutto nel mondo della scuola: è mancato il professor Luigi Sebastiani

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 30 ottobre 2020, 23:31

Nonostante la presenza del sindaco alla manifestazione di piazza Ingolstadt a Marina contro l'ultimo dpcm, non sono mancate le proteste da parte dei presenti nei confronti della scelta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l'insensatezza con cui viene giudicato il suo dpcm

venerdì, 30 ottobre 2020, 22:02

Imprenditori, ristoratori, istruttori, insegnanti, operatori sanitari, genitori: cittadini perplessi sull’evolversi della pandemia e soprattutto sulle misure messe in atto per contrastarla

venerdì, 30 ottobre 2020, 20:23

Così come in ogni altra piazza italiana, anche a Carrara arriva una piccola ma importante, pacifica e tranquilla ondata di protesta. In piazza Ingolstadt a Marina di Carrara si sono radunati questa sera in un centinaio circa tra cittadini ed esercenti. Foto e video

venerdì, 30 ottobre 2020, 17:22

In provincia di Massa Carrara due decessi e 168 nuovi contagi: Carrara 47, Massa 85, Montignoso 13, Aulla 7, Casola in Lunigiana 1, Comano 1, Filattiera 1, Fivizzano 1, Licciana Nardi 3, Podenzana 1, Pontremoli 1, Tresana 5, Villafranca in Lunigiana 2

venerdì, 30 ottobre 2020, 13:02

Due misure di custodia cautelare in carcere a carico di altrettanti cittadini magrebini, senza fissa dimora in Italia, che gravitavano in alcune case abbandonate nella zona industriale a ridosso della zona dei campeggi a Marina di Massa, ed una terza nei confronti di un cittadino di origine nomade

venerdì, 30 ottobre 2020, 12:57

Gli operatori della squadra volante hanno riscontrato che, nonostante le restrizioni di questo periodo per il contenimento dal contagio da covid-19, i giovani continuano ad acquistare stupefacente per uso personale, favorendo così l’attività degli spacciatori