Mese della prevenzione oncologica, 10 visite gratuite per mamme donate da L'Abbraccio

giovedì, 22 ottobre 2020, 09:43

Il Centro Poliambulatoriale Dicra dedica l'ultima settimana del mese di ottobre alla prevenzione oncologica nel segno della solidarietà. 10 giovani donne indicate dalla Società Cooperativa Sociale l'Abbraccio, cooperativa sociale che gestisce la casa accoglienza "La Magnolia" di Massa, accederanno gratuitamente alla visita senologica. Iniziata lo scorso anno, la collaborazione tra Dicra e la Cooperativa l'Abbraccio consente alle mamme ospiti della casa "La Magnolia", ed ai loro bambini, di poter contare su una serie di servizi medici in caso di necessità che spaziano dalla diagnostica alle visite specialistiche spaziando dalla cardiologia alla dermatologia con un tempo di risposta di 24 ore.



"Ringrazio la Dicra - spiega la Vice Presidente della Cooperativa l'Abbraccio, Dott.ssa Silvia Tofanelli - per la sensibilità e vicinanza alla nostra realtà. Tutte le mamme ospiti della nostra casa di accoglienza e quelle mamme che per motivi economici si trovano in difficoltà, potranno accedere a visite di prevenzione. La prevenzione è un'arma potentissima che può salvarci la vita. E' molto importante, in particolare per noi donne, effettuare periodicamente visite. Un grazie al sostegno ricevuto da "Sistemi Ufficio TLC S.r.l. Headquarter Toscana", unitamente ad una donazione di Ezdirect Srl e Chean Srl".



Per la settimana della prevenzione oncologica, il Centro Poliambulatoriale DICRA ha predisposto: prevenzione senologica: visita senologica ed ecografia mammaria; ecografia Total Body (ecografia mammaria, della tiroide e dell'addome completo), prevenzione urologica (visita urologica ed ecografia apparato genito urinario), prevenzione ginecologica: visita ginecologica, ecografia e pap-test. Per prenotazioni o informazioni è possibile contattare il Centro Poliambulatoriale DICRA: pagina Facebook o tel. 0585 811897.Il Centro DICRA è convenzionato con le seguenti assicurazioni private: Axa Caring, Fasi, Fasi Open, Blue Assistence, Previmedical, My Assistance, Insiemesalute Toscana, Coopsalute, Caspie Servizi, Assirete, Fondo Sanitario Poste Italiane.