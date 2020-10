Cronaca



Moto Club Massa in lutto per la scomparsa del presidente Guglielmo Aldovardi

giovedì, 8 ottobre 2020, 10:10

Moto Club Massa in lutto per la scomparsa del suo presidente, commendatore Guglielmo Aldovardi. L’ultimo saluto si terrà venerdì alle ore 15:30 alla chiesa dei Capuccini.



"Gli amici del Moto Club Massa - esordiscono - esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Aldovardi, Giuseppe, Ilaria Luigi. I soci motociclisti vogliono ricordare la figura del loro presidente per le innumerevoli iniziative organizzate per gli amanti della moto ma finalizzate anche a far conoscere la città di Massa alla quale era particolarmente legato".

"Da giovane pilota - ricordano - ha partecipato alla gara di interesse nazionale - Massa San Carlo- dove gli è stato dato il soprannome “RICCIULIN” per la folta capigliatura ricciola. Come non ricordare i grandiosi: raduni Moto Guzzi organizzati in piena estate fin dalla metà degli anni ‘70 che vedevano la presenza di miglia di moto. Appuntamenti che hanno fatto diventare il Moto Club Massa e la città di Massa un appuntamento internazionale per gli amanti delle due ruote; la riedizione dopo tanti anni della gara in salita –Massa San Carlo-; la Moto Befana, prima vera manifestazione, ripresa successivamente in molte città italiane, che prevede l’arrivo della vecchietta in sidecar, alla guida del quale immancabilmente sedeva il commendatore con la befana che porta i doni agli anziani ospiti delle case di riposo e l’arrivo in paizza Aranci dove in collaborazione di Telefono Azzurro porta i doni ai bambini presenti".

"Di recente - spiegano - ha organizzato Babbo Natale in Moto che porta i doni ai bambini delle casa famiglia, dell’ospedale pediatrico di Massa. Manifestazioni che hanno evidenziato la passione del presidente verso la città e le persone più deboli".

"I soci - concludono - si impegnano a portare avanti la vita del Moto Club Massa in sua memoria come riconoscimento per la sua passione e come ringraziamento per il suo profuso impegno".