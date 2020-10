Cronaca



“Nessun dirigente che voglia gestire l’alberghiero in presenza”: la denuncia del comitato genitori

giovedì, 1 ottobre 2020, 17:37

Dopo la rinuncia, quasi immediata a seguito della nomina, di Matteo Raponi all’incarico di dirigente dell’istituto alberghiero G. Minuto di Marina di Massa, avvenuta all’inizio di settembre, non è stato più possibile trovare una figura che accetti la dirigenza in presenza della scuola superiore locale che ha una lunga storia e tradizione di eccellenza e che da anni, ormai, deve affrontare problemi strutturali legati all’edificio per i quali è più che mai necessaria una figura di preside in loco. Una settimana è arrivato l’accorato appello rivolto dai rappresentanti degli studenti direttamente alla ministra Azzolina, nel quale veniva sollecitato la risoluzione del problema del dirigente vacante, oggi arriva il comunicato del comitato dei genitori degli alunni del Minuto in cui, per lo stesso problema, si denunciano rabbia e scoramento ed anche l’intenzione di trasferire i propri figli in altri istituti.

“A nome dei genitori degli studenti dell'Alberghiero "G. Minuto" di Marina di Massa denunciamo le ultime e sconfortanti notizie provenienti dal Provveditorato: non si trova un dirigente scolastico che gestisca l'Istituto in presenza. Il diritto allo studio di centinaia e centinaia di giovani studenti, diritto sancito dalla nostra Costituzione, si arena di fronte a pastoie burocratiche. Le Istituzioni, il Provveditorato, la Provincia, i politici locali, il Ministero non sono in grado di trovare una soluzione: nominare un dirigente scolastico che presenzi e controlli quotidianamente l'andamento della scuola, il comportamento degli studenti, il lavoro del personale scolastico, l'organizzazione delle attività. Riteniamo gravissimo questo immobilismo e questa noncuranza da parte di chi di dovere e ci auguriamo, prima di trasferire gli studenti in Istituti dove possano trovare quello che il "Minuto" non è più in grado di offrire, che si giunga presto ad una soluzione.”.