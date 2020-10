Cronaca



“Non pagheremo questo secondo lockdown”: in cento in piazza Aranci

venerdì, 30 ottobre 2020, 22:02

di vinicia tesconi

Imprenditori, ristoratori, istruttori, insegnanti, operatori sanitari, genitori: cittadini perplessi sull’evolversi della pandemia e soprattutto sulle misure messe in atto per contrastarla. In un centinaio, oggi pomeriggio si sono ritrovati in Piazza Aranci a Massa, tutti con mascherina e a rigorosa distanza di oltre un metro gli uni dagli altri, con striscioni e cartelli, determinati a far sentire la propria voce. Una manifestazione pacifica che però non le ha mandate a dire sia al governo, sia alle amministrazioni locali chiedendo risposte chiare e provvedimenti certi. Dopo i primi due incontri avvenuti a Massa e a Carrara lo scorso mercoledì, l’assemblea spontanea di cittadini che si è costituita in Assemblea Pubblica Apuana ed ha convocato il presidio che si è tenuto oggi pomeriggio nel quale hanno portato il proprio contributo diversi relatori.



Ad introdurre l’evento è stato Giulio Milani, editore massese e membro del comitato Genitori Scuole di Massa Carrara. “Siamo preoccupati per ciò che sta succedendo in Italia e in Europa e per il nuovo lockdown che sembra profilarsi all’orizzonte. La prima volta la pandemia ci ha colti di sorpresa e abbiamo accettato con fiducia le risoluzioni prese dal governo. Adesso, tuttavia, dopo sei mesi di tempo quelle stesse risoluzioni non possono essere accettate".



Milani ha spiegato la sua ferma posizione nel respingere l’attribuzione della colpa della ripresa ancor più feroce della pandemia ai cittadini italiani accusati di essere stati troppo superficiali e indisciplinati nel corso dell’estate: “ Sembra che tutta la responsabilità di ciò che sta accadendo oggi sia della movida e dei viaggi fatti la scorsa estate ma non è così. Se fosse stato vero questo livello di contagi si sarebbe dovuto avere a luglio e ad agosto, dal momento che il virus si diffonde nel giro di quindici giorni. L’andamento della pandemia, inoltre è identico in tutti i paesi europei, per cui non può trattarsi solo del cattivo comportamento degli italiani. La verità è che la maggioranza degli italiani ha fatto il proprio dovere e che forse ci sono responsabilità da considerare in chi governa. Il potenziamento delle terapie intensive annunciato da maggio ha visto aprire il bando solo ad ottobre. Le scuole hanno cercato di fare il possibile per attrezzarsi per la riapertura in sicurezza ma non si è fatto nulla per riaprire edifici scolastici in disuso né tanto meno per risolvere il problema del trasporto pubblico che è diventato uno dei principali mezzi di contagio“.



Milani ha sottolineato l’esigenza della piazza di capire finalmente quanta parte di responsabilità abbiano i cittadini e quanta ne abbia un governo che palesemente naviga a vista ed ha ribadito la necessità di considerare i cittadini non come bambini a cui imporre le proprie decisioni giustificandole con i pareri inconfutabili del comitato scientifico ma come persone in grado di avere un pensiero critico autonomo.



Gli organizzatori della manifestazione hanno annunciato una serie di eventi dello stesso genere sul territorio apuano che puntano non solo a dare vita a una forma di protesta ma anche a creare una rete tra i cittadini in modo da poter agire per il bene comune specialmente dopo l’eventuale prossimo lockdown. Tra gli interventi di cittadini ci sono stati quello di Loredana Soffio, insegnante che ha relazionato sulle sue ricerche su Mes e Recovery Found e sulle misure economiche insufficienti per aiutare i commercianti e quello di Carlo Lamperti, membro del Comitato scuole Villa Ceci di Marina di Carrara, che ha portato la sua testimonianza di imprenditore distrutto dalla crisi economica conseguente la pandemia e che ha fortemente criticato tutta l’attuale classe politica, sia al governo, sia all’opposizione ed ha ribadito l’importanza per tutti i cittadini di cominciare a scendere nelle piazze.