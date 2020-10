Cronaca



“Occhio al Neo”: la nuova campagna di prevenzione gratuita sul melanoma di Nausicaa S.p.a.

venerdì, 23 ottobre 2020, 14:01

di beatrice damonte

Partirà da novembre “Occhio al Neo” la campagna gratuita di diagnostica precoce del melanoma organizzata da Nausicaa S.p.a. sotto la direzione del dott. Giovanni Bagnoni, direttore della dermatologia di Livorno e Massa-Carrara, responsabile della Melanoma Skin Cancer Unit.

La campagna punta a sensibilizzare le persone sul corretto metodo di esposizione solare, ampliare la rete dei controlli, portando il parere di specialisti anche nelle zone più periferiche e ad alleggerire le code presso le strutture sanitarie del territorio, distribuendo il lavoro di prima diagnosi tra le farmacie della società.

Si terrà:

Dal 9 Novembre 2020 al 13 febbraio 2021 presso le farmacie Nausicaa di Carrara

Dal 16 novembre 2020 al 23 gennaio 2021 presso le farmacie comunali di Massa

Dal 25 gennaio 2021 al 13 febbraio 2021 nella farmacia Nausicaa di Fivizzano

Gli appuntamenti possono essere presi tramite il sito www.nausicaacarrara.it o in una delle farmacie Nausicaa.

Il test, che consiste in una scansione di pochi secondi della lesione sospetta, viene eseguito dal personale formato delle farmacie, attraverso video-dermoscopi ad alta risoluzione, acquistati dalla società, che invieranno le immagini agli specialisti dello staff del dott. Bagnoni. La diagnosi verrà comunicata direttamente al paziente, che riceverà l’invito a recarsi nell’azienda sanitaria in caso di necessari approfondimenti.

Questa iniziativa arriva dopo la campagna di successo “Occhio alla Vista”, lo screening sulla retinopatia diabetica realizzato in collaborazione con il dott. Franco Passani, e va ad addizionarsi alle altre 4 iniziative che ogni mese vengono ospitate dalle farmacie Nausicaa, controlli su : udito, postura, alimentazione, cura del corpo e del capello.

“Grazie alla collaborazione del dottor Bagnoni e di Nausicaa – dice il sindaco De Pasquale – riusciamo a portare “sotto casa” del cittadino un servizio importante, soprattutto dopo aver visto, durante la prima fase di lock-down una drastica riduzione degli screening preventivi”. “C’è bisogno – conclude- di non far mancare al cittadino quella cura di cui ha bisogno in un momento così delicato e complesso.”

Interviene successivamente il presidente di Nausicaa S.p.a. Luca Cimino, che estende i sui più sentiti ringraziamenti ai dottori che hanno reso possibile questa iniziativa e tutti i loro dipendenti e farmacisti. “Sappiamo – afferma Cimino – che questo progetto supererà anche i numeri di “occhio alla Vista”, che con del suo periodo di attività ha effettuato più di 1400 visite, individuando 65 nuovi casi di retinopatia, di cui 15 in fase avanzata.”

La Dott.ssa Monica Guglielmi, responsabile della zona apuana dell’Asl Toscana Nord Ovest sottolinea il fondamentale aiuto di iniziative di questo genere nel decongestionare gli spazi delle strutture sanitarie e diminuire le tempistiche delle code, importante anche e soprattutto in questo periodo storico.

Prende poi la parola la Dott.ssa Paola Vivani, U.O. Epidemiologia Asl, “la scelta di effettuare questa iniziativa –spiega- è dovuto anche al fatto che questa zona è soggetta ad un’alta incidenza di patologie della pelle, superiore di 3 volte alla media nazionale”, “è necessario – continua- partire da una prevenzione primaria, da un’esposizione consapevole, un giusto utilizzo delle creme protettive e un limitato utilizzo dell’esposizione artificiale ai raggi U.V.”. “Intervenire precocemente –conclude- su una lesione cutanea vuol dire portarsi dietro, molto spesso, solo una cicatrice e nient’altro”.

Interviene infine il Dottor Bagnoni, che sottolinea ulteriormente l’esigenza clinica della prevenzione delle malattie cutanee del nostro territorio. “Questo è il primo progetto di questo tipo che è pronto a partire, per garantire anche un percorso diagnostico successivo” dichiara Bagnoni. “Questa campagna è un punto di partenza, rende possibile una replica di percorso in zone dove è difficile portare controlli specialistici” conclude “Questo è l’inizio per portare la prevenzione e i controlli a una platea sempre più vasta”.