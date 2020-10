Cronaca



Operazione “Strada dell’amore”: arrestati cinque pusher marocchini irregolari

sabato, 3 ottobre 2020, 09:36

di vinicia tesconi

“Esempio classico di come il cittadino e l’arma devono funzionare all’unisono. In un mondo ideale dovrebbe sempre essere così: i cittadini segnalano, i carabinieri indagano e poi si arriva all’arresto dei delinquenti”: così ha aperto la conferenza stampa sull’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di cinque spacciatori a Montignoso, il capitano Michele Cerri che ha più volte sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e carabinieri.



L’operazione denominata “Strada dell’amore”, partita nella serrata di ieri e conclusa alle prime luci dell’alba di stamani, ha assicurato alla giustizia cinque pusher di origine marocchina, tutti con precedenti per spaccio e tutti irregolari senza fissa dimora.



A spiegarla nel dettaglio il capitano Cerri: “Il nome dato all’operazione, che riecheggia la ben più nota via dell’amore che si trova in Liguria, si riferisce al luogo in cui i cinque arrestati svolgevano i loro traffici, cioè la strada che costeggia il torrente Versilia, nella zona del cinquale basso, che ha preso il nome di strada dell’amore per la frequenza con cui vi si appartano coppiette in cerca di intimità. Gli spacciatori hanno un’età compresa tra i venti e i trent’anni ed avevano dato vita ad un importante commercio di cocaina facendo diventare quella zona una piazza di spaccio che attirava clienti sia dai comuni apuani sia da quelli della Versilia. A dare il via all’operazione, nell’aprile di quest’anno, sono state le segnalazioni dei residenti della zona che avevano notato la presenza di nordafricani in determinate ore del pomeriggio e della sera. Da lì sono partite le indagini che hanno portato a scoprire un giro attraverso il quale sono transitate circa 1600 dosi di cocaina, che, vendute a confezioni da 40 o da 80 euro, hanno sviluppato un traffico da 50 mila euro. L’indagine ha puntato anche a identificare tutti gli acquirenti ed ha rivelato l’identità di una trentina di persone, tra uomini e donne, di età compresa tre i trenta e i cinquant’anni, tra i quali moltissimi insospettabili affermati professionisti. Tutti i clienti della strada dell’amore sono stati segnalati alla prefettura di Massa.”



Il capitano Cerri ha spiegato che l’operazione ha richiesto un notevole impegno sia nella fase di indagini, con pedinamenti e osservazioni rese più difficili per la conformità del luogo, protetto da una folta vegetazione, sia per la fase finale degli arresti che ha dovuto intercettare per strada i sospetti, in quanto privi di un domicilio.” E’ stato atto un lavoro serrato nel quale fondamentale è stato il supporto della Procura con la dottoressa Conforti che ci ha sempre assicurato la sua presenza dandoci risposta celere nelle ordinanze. L’operazione iniziata ieri è stata particolarmente impegnativa perché ha coinvolto undici pattuglie e 36 uomini. Per rintracciare gli spacciatori abbiamo messo a punto uno studio sui luoghi. Nel loro commercio i cinque pusher facevano in modo di non avere mai indosso dosi di cocaina. La droga veniva tenuta in alcuni punti precisi dislocati lungo la strada dell’amore. Durante lo smercio si muovevano a piedi ma i clienti, che arrivavano con i propri mezzi, venivano prelevati dalle auto degli spacciatori e portati a fare un giro nella zona. Durante questi giri avveniva lo scambio di droga.”. I cinque pusher sono stati portati in carcere e sono in attesa dell’udienza preliminare che si terrà entro cinque giorni.

Video Operazione “Strada dell’amore”: arrestati cinque pusher marocchini irregolari