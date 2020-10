Cronaca



Partecipazione per il Piano per il Parco: incontro con le associazioni economiche

mercoledì, 21 ottobre 2020, 10:51

Si svolgerà il 23 ottobre, alle ore 16, il prossimo incontro partecipativo previsto dal percorso di informazione e partecipazione in vista dell'adozione del Piano per il Parco.

L'incontro é rivolto in particolar modo a tutti i portatori di interessi economici: cavatori, imprenditori del turismo e della ricezione, agricoltori, guide turistiche, cacciatori, sindacati di categoria, che saranno ascoltati per la definizione del redigendo Piano per il Parco.

Le nuove disposizioni anticontagio impongono lo svolgimento dell'incontro soltanto in modalità telematica che si terrà, quindi, tramite piattaforma zoom al link che verrà indicato sulla

pagina web del Garante regionale all'interno della pagina dedicata al Parco delle Alpi Apuane.

Questo l'indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/garante-regionale-dell-informazione-e-della-partecipazione-per-il-governo-del-territorio