Protesta dei cittadini contro l’ultimo Dpcm: venerdì 30 ottobre sara il d-day nei comuni di Massa e Carrara

giovedì, 29 ottobre 2020, 13:33

di vinicia tesconi

Comincerà il gruppo di Assemblea Pubblica Apuana - quelli che si sono già incontrati una volta il 27 ottobre sia a Massa, sia a Carrara - che ha dato appuntamento a tutti i cittadini per le 16 in piazza Aranci per un presidio autoconvocato. Lo slogan della manifestazione promossa dal Comitato Scuole di Massa Carrara nel primo incontro, da cui è nata Assemblea Pubblica Apuana, è “ Non pagneremo questo 2° lockdown – Le politiche per il contenimento della pandemia non devono più ricadere sulle spalle di lavorator*, student* e disoccupat*”. Il gruppo, che nel primo incontro, condizionato dal maltempo, aveva radunato circa una cinquantina di persone, ha già raggiunto più di un centinaio di sostenitori che si sono iscritti alla chat creata appositamente dal coordinamento. I punti su cui verte la loro protesta vanno dalla richiesta di garanzie per partite iva e picoole e medie imprese, alla tutela della salute di chi lavora, alla necessità di avere garanzie per il reddito, al potenziamento del sistema sanitario e dei trasporti fino alla richiesta di fermare sfratti e licenziamenti ed ovviamente quella di annullare gli ultimi DPCM. Il tutto sotto il grido d’allarme: “ Distruggere economia, istruzione e libertà significa distruggere il nostro futuro.”

Poco più tardi, alle 18, a Marina di Carrara in piazza Inglostadt andrà in scena la protesta dei rappresentanti delle categorie più colpite dall’ultimo decreto e ovviamente di tutti i cittadini che vorranno parteciparvi a sostegno della causa. Le finalità sono più o meno le stesse del presidio di Massa, una su tutte: la richiesta di poter lavorare osservando le distanze, stando attenti alla salute dei lavoratori e degli avventori o clienti. Lo slogan della manifestazione di Marina di Carrara è “ Con Te Chiuderò” e al grido di “Voi ci avete chiuso, voi ci dovete pagare” si ritroveranno baristi, ristoratori, istruttori di palestre e piscine. Il gruppo organizzatore, Uniti per Carrara, ha chiesto, infatti, ai rappresentanti delle categorie colpite dal decreto di partecipare indossando le loro abituali divise da lavoro: cappelli da cuoco, casacche, grembiuli, tenute sportive e perfino costume da bagno e accappatoio. L’organizzazione ha voluto specificare che la manifestazione sarà pacifica, che verranno mantenute le distanze di sicurezza e che non saranno ammessi danni a cose o persone. Sarà tuttavia possibile portare striscioni e fare cori per far sentire la propria ragione.