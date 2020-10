Cronaca



Riaperto il Palco della Musica, De Pasquale: "Dopo il Covid sarà luogo di aggregazione e cultura"

domenica, 25 ottobre 2020, 11:59

Grande entusiasmo in città per la riapertura del Palco della Musica. Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale e all’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi hanno riaperto il cancelletto di accesso restituendo simbolicamente il palco alla città. Unici invitati il presidente del consiglio comunale Michele Palma e i vicepresidenti, Cristiano Bottici e Stefano Dell’Amico, in rappresentanza dei consiglieri comunali. A causa dell’emergenza Covid infatti non è stato possibile organizzare un evento aperto al pubblico e con il coinvolgimento della città.



«Dispiace non poter festeggiare a dovere questo momento così importante e molto atteso. I carraresi aspettavano da troppo tempo di riavere il loro Palco della Musica. Siamo felici di poterglielo restituire e confidiamo che, non appena sarà terminata l’emergenza Covid, avremo l’occasione di fruire di questa struttura con spensieratezza e serenità, per organizzare concerti, dibattiti ed eventi di aggregazione» ha dichiarato il sindaco Francesco De Pasquale.



L’assessore alla Cultura Federica Forti, aveva fatto visita alla struttura nei giorni scorsi: «Andiamo a restituire un altro luogo strategico per il centro storico di Carrara, un luogo che prima di tutto é per i cittadini, per vivere l’arte, in questo caso la musica, come parte integrante della giornata a passeggio per il centro. Dobbiamo tornare a vivere le strade del centro ogni giorno dell’anno ed in tal senso il Palco della Musica sarà un luogo chiave di cui poter fruire».



La speranza è che superata l’emergenza Covid, il Palco della Musica possa tornare a essere un luogo di ritrovo per i carraresi e un epicentro della vita culturale della città, contribuendo così al rilancio dell’intero centro storico.