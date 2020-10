Cronaca



Rissa nella notte, denunciati cinque giovani

sabato, 10 ottobre 2020, 13:22

Questa notte, intorno alle 4, una pattuglia del commissariato polizia di Carrara è intervenuta nella zona di Marina di Carrara per una lite tra ragazzi.

La pattuglia della polizia ha identificato cinque giovani di un’età compresa fra i 20 e i 25 anni, in evidente stato di agitazione, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcol, intenti a litigare fra loro, tutti, tra l’altro, senza mascherina.

Per ricostruire l’esatta dinamica del fatto, la squadra di polizia giudiziaria del commissariato sta procedendo a visionare e analizzare i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadina, per poi procedere alla denuncia in stato di libertà per rissa di tutti i partecipanti, nonché per contestare il mancato rispetto della normativa anticovid.

Il comportamento tenuto dai giovani appare particolarmente imprudente nel contesto della grave pandemia per il pericolo di contagio da Covid-19.

Il commissariato di polizia di Carrara continuerà a monitorare le serate nelle zone maggiormente frequentate della città, predisponendo ulteriori e mirati controlli del territorio per il contrasto dei fenomeni conseguenti all’abuso di alcol, come appunto gli episodi delle risse, e per garantire il rispetto delle misure di protezione disposte con il nuovo D.L. del 7 ottobre 2020 emanato dal Governo.