Salta per l’ennesima volta la corsa del bus Ctt: costretta ad andare a piedi fino a Gragnana con le borse della spesa

sabato, 31 ottobre 2020, 13:02

di vinicia tesconi

Ha atteso pazientemente per mezz’ora che l’autobus della Ctt delle 15,27, che fa la tratta fino a Castelpoggio partisse dal piazzale Sacco e Vanzetti di Carrara, da anni ormai sede “temporanea” del capolinea dei bus, ma quando è andata a chiedere spiegazioni sul ritardo della partenza del mezzo – che aveva però l’insegna accesa con la meta del percorso, cioè a tutti gli effetti risultava pronto a partire – ha scoperto che la corsa per Castelpoggio era saltata.

E’ successo ieri a Roberta Marcucetti, utente abituale del trasporto pubblico urbano, residente a Gragnana, che ogni giorno deve recarsi a Massa per lavoro. E’ successo ieri, ma non era certo la prima volta. La storia che ci ha raccontato è un’odissea di disservizi e anche di maleducazione e poco rispetto per chi utilizza i mezzi di trasporto pubblico.

“Anche il giorno prima ero rimasta a piedi perché la corsa era saltata – ha detto la Marcucetti – ed ho dovuto farmi cinque chilometri a piedi per andare a casa.”

La signora Marcucetti ha 46 anni, ma ha un ‘invalidità parziale del 47 per cento dovuta a una destabilizzazione della colonna vertebrale causata da una frattura al bacino, che le ha determinato una progressiva zoppia per la quale è costretta a prendere antidolorifici molto forti. In aggiunta ha anche problemi respiratori conseguenti a una pleure polmonare: camminare a piedi, in salita, da Carrara a Gragnana, spesso con le borse della spesa, non è esattamente salutare per lei. Ieri, dopo l’ennesima sconfortante scoperta di non aver altra scelta che rincasare a piedi o restare due ore all’aperto – nello pseudo capolinea di Carrara non esiste una struttura con sala d’aspetto al coperto – in attesa della corsa successiva, nella speranza di non vederla saltare all’ultimo secondo, la signora è scoppiata in lacrime ed ha anche provato a chiedere aiuto alla polizia fermando una pattuglia di passaggio davanti al Monoblocco. La risposta delle forze della polizia, purtroppo, è stata la stesa che aveva ricevuto il giorno precedente, quando si era verificato lo stesso disservizio, dai carabinieri chiamati dalla stessa Marcucetti: “ Non possiamo fare nulla, per aiutarla: chiami la direzione centrale di Ctt Nord.”

“Anche il giorno prima ero rimasta a piedi - ha continuato la signora Roberta - Purtroppo è una cosa che succede molto spesso. A saltare sono anche le corse delle 8,50 che scendono da Gragnana e quella delle 19,40 che è l’ultima per poter tornare a casa. Sia ieri, sia il giorno prima mi sono rivolta al personale di Ctt presente al capolinea per chiedere informazioni, ma salvo nel caso di un’autista gentilissimo che ha cercato di aiutarmi, tutti gli altri mi hanno risposto con molta scortesia. Alcuni mi hanno detto di non sapere nulla, rimarcando che avevano solo dieci minuti di pausa che volevano usare per fumare e per prendere un caffè. A ferirmi particolarmente, oltre alla constatazione di dover andare a casa piedi con le borse della spesa e coi problemi fisici che ho, è stato il fatto che tutti gli autisti presenti, che ormai mi conoscono bene visto che sono vent’anni che prendo l’autobus, non si siano minimamente curati di dirmi che la corsa era saltata, pur avendomi vista ferma davanti al bus ad aspettare. Quando ho fatto notare che il bus sembrava in funzione perché aveva l’insegna accesa, mi hanno detto che non erano riusciti a spegnerla. Uno ha anche ironizzato sulla mia età a sottintendere che potevo benissimo andare a piedi. Mi sono sentita anche presa in giro. Alle mie rimostranze mi hanno detto che non sono loro i padroni e di rivolgermi a chi comanda. A chiamare la centrale di Massa di Ctt ci ho provato diverse volte, non solo ieri, ma ogni volta che saltano le corse, ma non rispondono o anche loro ti dicono che non possono farci nulla, oppure, come è accaduto ieri, ti dicono di aspettare la corsa successiva, che nel mio caso era due ore dopo.”.

Anche ieri pomeriggio Roberta Marcucetti si è fatta cinque chilometri a piedi: “Stupidamente avevo comprato dei surgelati pensando di arrivare presto a casa - ha aggiunto la signora Marcucetti - e invece quando sono arrivata a casa erano da buttare.”.