Scomparso da un anno: le amiche della sorella si rivolgono a Tarantino (Confimpresa)

domenica, 25 ottobre 2020, 23:23

di vinicia tesconi

L’ultima volta che è stato visto era il 7 novembre del 2019. Da allora più nessuna notizia e una costante disperata battaglia portata avanti dalla sorella. Walter Del Freo, diversamente abile e bisognoso di cure è sparito nel nulla da ormai un anno. La sorella Patrizia è sempre stata convinta del fatto che abbia perso la memoria e che sia smarrito chissà dove ma ancora vivo e per questo non si è mai data pace arrivando anche a incatenarsi ai pilastri del comune per chiedere alle forze dell’ordine di non sospendere le ricerche.



In aiuto a Patrizia Del Freo, si sono attivate un gruppo di conoscenti dei due fratelli che hanno deciso di rivolgersi a Daniele Tarantino, presidente di Confimpresa Master Massa Carrara, facendo leva sulla sua sensibilità alle tematiche sociali del territorio: “Non sapevamo a chi rivolgerci – ha detto Daniela Rivieri -. E così abbiamo pensato di parlarne con Tarantino, visto che è un giovane molto vicino alla gente. La nostra idea era quella di fare una fiaccolata per Valter ma essendoci le restrizioni Covid sarà impossibile. Però non possiamo mettere da parte questa dolorosa vicenda. Sua sorella Patrizia lo sta cercando ovunque. Lei nutre forti speranze di ritrovarlo in vita. Mi pare che non sia stato fatto molto da parte delle istituzioni per cercare quest’uomo. Sapere che quella donna gira in lungo e in largo tutto il territorio regionale, da sola, in bici, in cerca del fratello, deve farci riflettere. E’ successo a Walter, è successo a Patrizia ma potrebbe succedere a chiunque. Serve una maggior sensibilità da parte di tutti. Realizzare una manifestazione di solidarietà a Patrizia Del Freo non costa nulla, solo un po’ di buon cuore. E qualcosa faremo, almeno per far sentire la nostra vicinanza, farle sentire che qualcuno pensa a lei e che non è sola”.



Daniele Tarantino ha ben accolto la proposta: “Anche secondo me sarebbe necessario incrementare le ricerche e mi unisco all’appello di queste concittadine per sollecitare gli organismi preposti ad una maggior mobilitazione. Potrebbe succedere a chiunque ed è impensabile che non ci siano strumenti atti ad affrontare un simile dramma. Ogni cittadino deve essere e sentirsi tutelato. Accolgo quindi l’appello di Daniela e le sue amiche e mi rendo disponibile a sostenerle nelle iniziative che vorranno promuovere per sensibilizzare l’opinione pubblica e mantenere viva l’attenzione, per non dimenticarci di Walter e del dramma che sta vivendo sua sorella Patrizia”.