Si rifiuta di indossare la mascherina e insulta gli agenti: multata

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:32

Da Piazza Alberica, dove era previsto l’incontro, hanno dovuto spostarsi sotto il porticato del comune di Carrara a causa del temporale uggioso e persistente che ha reso ancora più cupa la prima giornata del nuovo semi–lockdown. Foto di Cristina Maioglio

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:21

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 ottobre, sono 598. In provincia di Massa-Carrara: Carrara 28, Massa 32, Montignoso 3; Aulla 2, Casola in Lunigiana 1, Fivizzano 2, Licciana Nardi 1, Mulazzo 1, Villafranca in Lunigiana 1

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:18

Così l’intervento con cui l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi dà notizia del rinvio dell’apertura del ponte di via Gino Menconi. Il 6 novembre è la data indicata per l’apertura della strada nei due sensi di marcia

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:07

Un 19enne, già noto per essere stato uno dei protagonisti dell’aggressione nei confronti delle forze dell’ordine avvenuta a Marina di Carrara a fine agosto, è stato tratto in arresto dai carabinieri della compagnia di Carrara dopo aver cercato di colpire con un grosso sasso l’autoradio di servizio

lunedì, 26 ottobre 2020, 20:04

Questa mattina il sindaco Francesco De Pasquale e l'assessore al sociale Anna Galleni hanno incontrato alcune famiglie che questo fine settimana sono state allontanate per problemi strutturali verificati dai vigili del fuoco dalle case di proprietà privata in cui abitavano

lunedì, 26 ottobre 2020, 11:54

Una situazione che sfiora il paradosso in un tempo, come quello presente, in cui ogni logica è asservita alla sicurezza delle persone