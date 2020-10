Cronaca



“Stop alla devastazione delle Apuane”: il maltempo non ferma la protesta

sabato, 24 ottobre 2020, 12:06

di vinicia tesconi - cristina maioglio

Il ritrovo era al piazzale di Campo Cecina e stamani, alle otto e mezza, in mezzo a una foschia molta consistente e sotto una leggera pioggerillina, da lì sono partiti circa una trentina di manifestanti che hanno aderito alla camminata di protesta lanciata dall’Associazione Athamanta contro la devastazione delle Alpi Apuane causata dalle cave. Le condizioni avverse del tempo, che ha alternato vaghi sprazzi di sole a pioggia e grandine, non hanno permesso ai manifestanti di salire oltre il rifugio Carrara ma lo scopo della protesta è stato raggiunto ugualmente come hanno spiegato gli organizzatori: “Siamo qui oggi perché pensiamo che anche camminare possa essere una pratica politica, perché pensiamo che toccare con mano, vedere con i propri occhi i luoghi teatro di devastazione possa aiutarci a comprendere meglio le conseguenze drammatiche e incontrovertibili che la devastazione si porta dietro. Siamo qui oggi perché pensiamo sia necessario riappropriarci degli spazi, dei territori che ci sono negati perché trasformati in miniere da cui si estrae valore senza freni in nome del profitto di pochi.

Alpi Apuane: non cave di marmo, perché vivere l’ambiente montano, con le sue vette, le sue grotte, le sue acque, la sua fauna, la sua flora, le sue specie endemiche è un diritto e una necessità. È necessario riscoprire il profondo legame tra comunità e territorio nell’ottica della cura della comunità e del territorio stessi, della loro salute, per permettere la rigenerazione della vita in tutte le sue forme. La terra non ci appartiene, ma ne siamo i custodi e abbiamo la responsabilità di curarla e difenderla. La salute della terra si riflette sulla salute di ognuna delle sue forme di vita, compresa la nostra. Per questo siamo qui oggi, perché siamo consapevoli che per tutelare la salute, non solo nostra, ma di ogni forma di vita, è necessario camminare insieme per fermare la devastazione.”. Al primo gruppo di temerari al ritorno dal rifugio Carrara si è unita poi una comitiva di giovani venuti da varie parti della Toscana per dare il loro sostegno alla battaglia di Athamanta e delle associazioni ambientaliste. I manifestanti-turisti che non avevano mai visto da vicino le Apuane sono rimasti incantati dallo spettacolo che si vede dal piazzale dell’Uccelliera e, con il resto del gruppo hanno deciso di continuare la passeggiata verso i prati di Campo Cecina.

La manifestazione proseguirà nel pomeriggio, alle 15,30 in Piazza Alberica, nel centro di Carrara dove è prevista una coreografia organizzata dal gruppo di Athamanta.



Foto di Cristina Maioglio