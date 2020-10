Cronaca



Su Rai Uno la storia della cittadina carrarese Marzia Bertocchi

sabato, 3 ottobre 2020, 12:47

di vinicia tesconi

La sua storia, apparsa proprio sulle pagine de La Gazzetta di Massa Carrara, ha suscitato subito l’interesse dei media nazionali ed anche degli addetti ai lavori chiamati in causa dalla protagonista nella sua denuncia: dai vertici locali della Asl fino al segretario personale del ministro della sanità Speranza che nei giorni scorsi ha contattato direttamente la Bertocchi per esprimere la vicinanza al suo caso.



Marzia Bertocchi è una cittadina carrarese di 46 anni affetta da una malattia degenerativa rara da oltre 25 anni che segnalato gli stressanti inciampi della burocrazia per quanto riguarda l’approvvigionamento dei farmaci salvavita di cui ha bisogno che le impongono continue certificazioni e richieste formali per una situazione che non ha alcuna speranza di essere modificata. La prima ad interessarsi del caso di Marzia Bertocchi, che fa parte della onlus GipSi che raggruppa tutti i malati della sua stessa malattia sul territorio nazionale, è stata la redazione di Italia Sì, la trasmissione di Rai Uno condotta da Marco Liorni e oggi, appunto, avrà come ospite Marzia Bertocchi e alcuni dei malati di malattie rare che devono affrontare le stesse anomalie burocratiche segnalate dalla Bertocchi.



Per Marzia è un importante traguardo della sua battaglia che punta ad alleggerire il percorso burocratico per i malati di malattie rare in tutta Italia. A rispondere alle istanza della Bertocchi e degli altri malati ci sarà il ministro Speranza a cui verrà chiesto di garantire un aiuto immediato e definitivo e una vigilanza immediata sulle Regioni e sulle Asl. Appelli saranno rivolti anche al presidente della Repubblica Mattarella e al premier Conte per arrivare in breve tempo in Italia a una linea guida uguale per tutti coloro che sono affetti da questo genere di malattie.