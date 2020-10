Cronaca



Successo per la giornata Lilt contro il tumore al seno

venerdì, 16 ottobre 2020, 18:30

Bilancio assolutamente positivo per la prima Giornata nazionale del tumore al seno metastasico organizzata dalla Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, di Massa Carrara. Molte persone si sono fermate al gazebo della Lilt che era stato installato davanti al Teatro Guglielmi per chiedere informazioni sulle attività di prevenzione e per sostenere l’associazione con offerte utili e necessarie per mantenere gli attuali standard lavorativi.



“In occasione della campagna Nastro Rosa di questo mese – ha detto il dottor Pietro Bianchi presidente di Lilt Massa Carrara - abbiamo dedicato maggior spazio alle donne che per motivi anagrafici non sono inserite nel programma di screening del sistema sanitario nazionale, ottenendo una grande adesione con numerose richieste di visite ed ecografie del seno. Grazie alla squadra dei medici specialisti volontari e la preziosa collaborazione delle volontarie, la campagna proseguirà anche nei prossimi mesi”.



La Lilt ha voluto ringraziare per il supporto logistico l’azienda vivaistica Pb Flor di Vincenzo Tongiani di via Alteta e poi l’azienda “Fratelli Rivieri noleggio” di viale della Repubblica, l’amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata e i cittadini e gli ambulanti del mercato settimanale per l’ottima risposta.