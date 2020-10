Cronaca



Tagliano i pini nel giardino dell’asilo Lunense durante le ore di lezione: la rabbia dei genitori e del comitato Scuole Villa Ceci

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:46

di vinicia tesconi

I pini marittimi del giardino della scuola materna di via Lunense avevano bisogno di manutenzione, anche in previsione dell’autunno e del ritorno a scuola dei bambini. A chiedere l’intervento di messa in sicurezza dei rami che, con un temporale, avrebbero potuto spezzarsi e cadere, era stata la ormai ex preside Donata Di Masi circa due settimane fa, quando vennero installati i container nel giardino della scuola primaria Anna Maria Menconi e fu necessario, come ci ha confermato l’agronomo di Nausicaa, Mikado Menconi, assicurare i pini, presenti anche in quel giardino, con dei tiranti d’acciaio per garantire la massima sicurezza ai bambini che avrebbero svolto attività nei container.

L’intervento di taglio dei rami alla Lunense è dunque partito ieri mattina e non ha mancato di sollevare rabbia e perplessità nei genitori dei bambini ed anche nei membri del comitato Scuole Villa Ceci, tra i quali i genitori dell’asilo Giampaoli, che, non essendo stata trovata alcuna altra soluzione possibile stanno portando i loro figli alla Lunense a giorni alterni.

I lavori si sono svolti mantenendo una distanza di circa sette metri dal luogo in cui erano i bambini ma per i genitori è stato corso comunque un inutile rischio oltre che aver reso molto difficoltosa la mattinata all’interno dell’asilo a causa del forte rumore delle macchine tagliatrici. Inoltre nessuno degli insegnanti era stato informato della data dell’intervento. I genitori hanno quindi chiamato i carabinieri e protestato fuori dalla scuola. A loro ha risposto nel pomeriggio un comunicato stampa dell’assessore Raggi che ha assicurato di avere alzato il livello di sicurezza della scuola grazie a quell’intervento. Ma la risposta di Raggi non è piaciuta al comitato che ieri sera ha pubblicato una replica sulla sua pagina facebook:

“Rispondiamo a questo signore improvvisatosi assessore: 1) Le manutenzioni per la messa in sicurezza si eseguono prima dell'apertura delle scuole, come qualunque cantiere richiede, tranne qui a Carrara (Cantieri scolastici e Parco Guadagnucci ancora in essere). Se la scuola avesse tardato a richiedere l'intervento, la manutenzione si esegue fuori dall'orario scolastico, di pomeriggio o di sabato e di domenica. 2) i parchi scolastici che oggi il comune sta mettendo in sicurezza, sono aperti dal 14 settembre, ciò vuol dire che i bambini che hanno giocato sotto ai pini fino ad oggi hanno rischiato di essere investiti dai rami non sicuri. 3) la scuola non sapeva nulla, come dichiarato dalla vicepreside perché non era stata avvisata. 4) le maestre hanno dichiarato che per la polvere della segatura dovevano tenere le finestre chiuse ma per il rumore delle motoseghe non riuscivano a fare nulla.

Dal momento che i genitori dei figli in quelle scuole e il Comitato, fanno parte dell'elettorato pagante le tasse, esigiamo attenzione e rispetto, puntualità, professionalità e coerenza, ma soprattutto, come già chiesto, chiediamo a coloro che occupano a nostre spese il palazzo dell'amministrazione, di smettere di chiacchierare e fare, perché i genitori si stanno stancando di come vengono trattati i loro figli e la pazienza ha un limite.”.