Traffico, cantieri aperti e assenza di misure di sicurezza: l’accesso ai limiti del possibile dei bambini alla scuola elementare della Grotta

lunedì, 26 ottobre 2020, 11:54

Una situazione che sfiora il paradosso in un tempo, come quello presente, in cui ogni logica è asservita alla sicurezza delle persone. Si tratta dell’accesso alla scuola elementare Gino Menconi che si trova in via Passo Volpe alla Grotta di Avenza e che da quattro anni ospita, in un’infinita via provvisoria, anche i bambini della primaria Doganella di Marina in attesa della fine dei lavori nella loro sede di via Marco Polo.

A fare un report sui moltissimi disagi e condizioni di pericolo presenti nel tratto di strada che accede alla scuola della Grotta è stato Carlo Lamperti, membro del comitato Scuole Taliercio su incarico del Coordinamento Scuole Massa Carrara in un percorso che favorisca la segnalazione di tutte le situazioni critiche inerenti le scuole del territorio apuano.

Lamperti ha girato un video nel quale ha mostrato come l’ingresso della scuola, che ha un numero doppio di alunni per la lentezza dei lavori nella struttura della Doganella, sia particolarmente pericoloso:

“ Il tratto di via Passo Volpe, che passa davanti alla scuola della Grotta - ha spiegato Lamperti - è privo di marciapiede per cui per arrivare al cancello bambini e genitori devono per forza camminare sulla carreggiata in mezzo alle auto in transito. A destra della scuola c’è il cantiere di bonifica dei rifiuti del parco Guadagnucci che, come mostra il cartello, avrebbe dovuto aprire a dicembre del 2019 e terminare i lavori entro agosto di quest’anno, ma che invece è partito ad inizio lockdown, a marzo e al momento, pur essendo aperto è sospeso, senza alcuna attività. Di fronte alla scuola c’è un altro cantiere che crea non pochi disagi, già segnalati da docenti e alunni, a causa dei rumori troppo forti. Ci sono stati sei mesi di tempo durante la chiusura delle scuole per terminare i lavori ma, purtroppo, sono ancora in corso.

“Ma i disagi per i bambini e i genitori della Grotta non terminano lì: “Le macchine non si possono parcheggiare vicino alla scuola e bisogna fare un lungo tratto a piedi. In ogni caso, parcheggiare è un’i presa perché non ci son parcheggi utili. L’unico presente, se pur distante, è sempre riempito dalle auto degli operai dei cantieri.”.

Lamperti ha dichiarato a nome dei comitati che rappresenta che verranno richieste spiegazioni su entrambi i cantieri agli assessori di riferimento Scaletti e Raggi.