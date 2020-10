Tragedia in cava, muore operaio di Avenza

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:47

Il sindaco Francesco De Pasquale ha appreso con sgomento della morte di un cavatore carrarese avvenuta oggi nel bacino del Monte Corchia

mercoledì, 28 ottobre 2020, 17:46

Dopo l'incidente mortale sul lavoro oggi in una cava a Levigliani (Stazzema), dove un operaio è rimasto schiacciato da un mezzo durante una operazione in una galleria, Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil di Lucca e Massa Carrara, per dire "basta alle morti sul lavoro", hanno proclamato uno sciopero...

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:52

Nell'ultima seduta del consiglio comunale, svoltasi lunedì 26 ottobre, è stato approvato il "Regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio del centro storico e del centro città"

mercoledì, 28 ottobre 2020, 15:03

In provincia di Massa-Carrara si registrano 67 nuovi casi in tutto: Carrara 27, Massa 36, Montignoso 2; Aulla 1, Tresana 1

mercoledì, 28 ottobre 2020, 12:40

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Massa Carrara hanno arrestato un giovane in possesso di 200 grammi di marijuana e di tutte le attrezzature necessarie per produrla, oltre che di 1100 euro in contanti e di una pistola lanciarazzi detenuta abusivamente

martedì, 27 ottobre 2020, 17:38

La multiservizi rilancia così la campagna per il corretto smaltimento dei piccoli apparecchi elettronici