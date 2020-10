Cronaca



Via San Piero: l’epicentro del trinomio cultura-arte-fiori

venerdì, 9 ottobre 2020, 17:53

di francesca vatteroni

Questo ottobre compie due anni il progetto “Adotta un vicolo”, un progetto artistico e floreale che nasce e cresce con l’intenzione di voler valorizzare una delle storiche strade carraresi, via San Piero.



Domani, sabato 10, in vista del secondo anniversario del progetto di “Adotta un vicolo” e della sudatissima riapertura del Circolo dei Baccanli, ubicato nella stessa strada protagonista del progetto, è stato organizzato da splendide persone che ogni giorno, con grande costanza, portano avanti questa inziativa, un laboratorio di pittura all’aperto per bambini, dalle ore 15 presso il cortile del ponte Groppoli. Questa azione slegata da ogni amministrazione comunale è stata, infatti, promossa dal Circolo dei Baccanali, un luogo di incontro e di crescita personale, dove si incontrano ideali di antifascismo antirazzismo e antisessismo. Un luogo curato da persone volenterose, che collaborano e si confrontano che hanno saputo e vogliono anche oggi, dare voce a tante personalità artistiche differenti. Un luogo in cui puoi trovare musica e arte, ma anche cibo e vino.



Questo progetto è stato infatti il risultato di una sinergia tra la collettività e il circolo dei baccanali e ha dimostrato non solo di essere stato in grado di riuscire a ridare un volto a questa strada, lasciata per anni nel dimenticatoio, ma di essersi reso oggi un punto di confluenza di molte realtà, che appassiona e sa stimolare la comunità intera.



