Cronaca



Al bar in auto: la geniale idea per “restare vivi” nella zona arancione

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:35

di vinicia tesconi

Da stamani, virati in arancione, i toscani non possono più far colazione al bar né andare al ristorante, ma solo usufruire del servizio di asporto o di consegna a domicilio. Una delle restrizioni più importanti del passaggio della regione a livello arancione è infatti quella che prevede la chiusura delle consumazioni in loco per i locali del settore ristorazione che, complice una non chiarissima comunicazione istituzionale, è percepita da molti cittadini come una chiusura anche degli esercizi commerciali stessi, invece mai sancita. Per ribadire questo messaggio e per mostrare un segno di vitalità pur nel massimo rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria Roberto Currà, titolare del bar Sonia di Avenza, ha escogitato una soluzione geniale: da stamani, all’esterno del suo bar è possibile per tutti gli avventori fermarsi a due postazioni drive in per ordinare e ritirare caffè, cappuccini, paste, pranzi, aperitivi e apericena da asporto. Il sistema, ovviamente, è mutuato dalle grandi catene come Mac Donald, che da tempi ampiamente non sospetti ha attivato con successo la consumazione in auto secondo una modalità famigliare soprattutto agli americani. Per gli italiani, invece, Il caffè al bar è molto più di una tappa fissa della loro giornata e anche per questo la restrizione attuale, per quanto necessaria, è particolarmente pesante.



Anche in considerazione di questo, è nata nel titolare del bar Sonia l’idea di sperimentare la soluzione drive in bar. “Innanzitutto devo dire di essere stato favorito dall’avere la location adatta- ci ha spiegato Currà che abbiamo raggiunto al telefono – All’esterno del mio bar c’è un parcheggio per cui ho potuto occupare due stalli e attrezzare il bancone per il servizio drive in. I consumatori arrivano con l’auto e senza scendere fanno l’ordinazione alla cameriera e nel giro di pochi minuti ritirano il prodotto e vanno a consumarlo dove vogliono.”



Un servizio assolutamente contemplato dalle regole vigenti e non una forma di protesta contro le restrizioni anti-covid: “Non ho mai preso posizioni critiche verso la situazione del commercio perché mi rendo conto della gravità dell’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. – ha continuato Currà - Ho sempre rispettato le regole e credo sia assolutamente doveroso farlo. Nello stesso tempo sento la necessità, come tutti i gestori di esercizi commerciali, di “ tenermi vivo” e ho cercato di farlo nei limiti di ciò che è consentito dalla legge. La soluzione drive in l’ho studiata insieme al mio commercialista, verificando il rispetto di ogni regola imposta dall’inserimento della Toscana in zona arancione. Il mio obiettivo è di continuare a lavorare quel minimo che mi consenta di pagare l’affitto e i miei dipendenti, che prenderanno la cassa integrazione, sì, ma non certo subito. La cameriera che ho messo al drive in, per esempio, avrei dovuto lasciarla a casa perché il servizio interno non c’è più.”



Currà ha raccontato di essersi attivato con il servizio a domicilio anche durante il primo lockdown fornendo anche aperitivi e apericena sottovuoto: “Anche quello è stato un modo per tenersi vivi – ha continuato Currà – E’ chiaro che gli incassi sono notevolmente ridotti ma cercare di continuare la propria attività nelle soluzioni consentite dalla legge è un importante investimento per il futuro perché promuovendo oggi i servizi di asporto e consegna a domicilio ci facciamo conoscere e facciamo vedere che abbiamo voglia di lavorare.”. Da stamani alle sei quindi il drive in bar Sonia ha aperto i battenti ed ha richiamato un discreto numero di clienti: “ Alcuni sono venuti per consumare – ha raccontato il titolare- altri solo per capire come funziona il servizio, anche se, devo dire, mi pare che di gente in giro ce ne sia già di meno. Io continuo nel frattempo a pubblicizzare i nostri menu e la possibilità di consegnare pasti in uffici, aziende e abitazioni private. L’importante, in questo momento, anche dal punto di vista psicologico è sapere che i bar sono ancora aperti.”.