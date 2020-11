Apuane e Lunigiana: 51 nuovi casi Covid

Altri articoli in Cronaca

domenica, 1 novembre 2020, 17:07

Hanno imposto le mascherine anche all'aperto dicendo che sarebbero servite a diminuire i contagi e invece non era vero. Hanno chiuso bar, ristoranti, palestre, lo sport e non hanno ottenuto nulla. Sono solo dei buffoni

domenica, 1 novembre 2020, 15:01

Parliamo di tante famiglie bisognose, parliamo di molti stranieri e massesi che ogni giorno si dirigono verso la Mensa Caritas Cervara in cerca di un pacco alimentare o di un pasto caldo, ed è per questo motivo che Daniele Ricci in arte Super-D assieme al professor Nicola Ricci si sono...

sabato, 31 ottobre 2020, 15:43

Nel dettaglio: Carrara 18, Massa 33, Montignoso 8; Aulla 32, Comano 5, Filattiera 3, Fivizzano 1, Fosdinovo 8, Licciana Nardi 4, Podenzana 3, Pontremoli 3, Villafranca in Lunigiana 8

sabato, 31 ottobre 2020, 15:21

Circa 270 operatori saranno impegnati nella nuova centrale di tracciamento per i contatti dei positivi al Coronavirus che si sta allestendo, a servizio di tutta l’Asl Toscana nord ovest, negli spazi di Carrarafiere

sabato, 31 ottobre 2020, 13:20

La merce, per un valore complessivo di 600 euro, privata della banda antitaccheggio, è stata restituita al responsabile del punto vendita e il c landestino, giàcolpito da precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato e denunciato

sabato, 31 ottobre 2020, 13:02

E’ successo ieri a Roberta Marcucetti, utente abituale del trasporto pubblico urbano, residente a Gragnana, che ogni giorno deve recarsi a Massa per lavoro