Apuane e Lunigiana: 51 nuovi casi, due decessi

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:42

La denuncia-appello di una donna che da 14 giorni è chiusa in casa con il compagno d tre figli tutti positivi al Covid

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:35

Per mostrare un segno di vitalità pur nel massimo rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria Roberto Currà, titolare del bar Sonia di Avenza, ha escogitato una soluzione geniale

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:15

Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore alle attività produttive Paolo Belloni hanno presentato questa mattina il regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e cittadino, per poter accedere al bando per richiedere contributi ed incentivi per le attività del centro, la cui pubblicazione è prevista per...

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:01

Da Firenze Mohamed El Hawi non ci sta: ha pagato la multa, ma a stare chiuso non ci pensa proprio. Un video straordinario e la scelta di restare aperto perché i suoi dipendenti devono lavorare per vivere. Domani sera diretta a Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio

mercoledì, 11 novembre 2020, 12:20

Dal 10 al 14 novembre lo street artist Fabio Schirru, in arte Tellas, sarà in via Bertoloni a Carrara per realizzare un murale di 160 mq sulla parete di un immobile di edilizia residenziale pubblica gestito da ERP Massa Carrara Spa

mercoledì, 11 novembre 2020, 11:24

La polizia, durante il pomeriggio della giornata di ieri, ha proceduto all’arresto in flagranza di due cittadini di Carrara rispettivamente di 40 e 48 anni, per il delitto di furto in appartamento aggravato, vincolando a sequestro oltre 30 beni di antiquariato, fra cui molti quadri, vasi cinesi e mobilio d’epoca di particolare...