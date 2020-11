Cronaca



Apuane e Lunigiana, 52 nuovi contagi e tre decessi

giovedì, 26 novembre 2020, 15:38

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 novembre, sono 455.

APUANE: 39 casi

Carrara 17, Massa 22;

LUNIGIANA: 13 casi

Aulla 3, Filattiera 1, Fosdinovo 3, Mulazzo 1, Pontremoli 2, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 2;

PIANA DI LUCCA: 60 casi

Altopascio 8, Capannori 14, Lucca 30, Porcari 6, Villa Basilica 2;

VALLE DEL SERCHIO: 19 casi

Pescaglia 2, Barga 2, Borgo a Mozzano 2, Castelnuovo di Garfagnana 8, Coreglia Antelminelli 2, Piazza al Serchio 2, Pieve Fosciana 1;

PISA: 75 casi

Calci 3, Cascina 20, Fauglia 1, Pisa 34, San Giuliano Terme 6, Vecchiano 6, Vicopisano 5;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 60 casi

Bientina 7, Buti 5, Calcinaia 5, Casciana Terme Lari 4, Chianni 2, Lajatico 2, Palaia 1, Peccioli 2, Pomarance 1, Ponsacco 9, Pontedera 10, Santa Maria a Monte 8, Terricciola 1, Volterra 3;

LIVORNO: 90 casi

Capraia Isola 3, Collesalvetti 10, Livorno 77;

VALLI ETRUSCHE: 19 casi

Campiglia Marittima 1, Castagneto Carducci 3, Castellina Marittina 3, Piombino 1, Riparbella 1, Rosignano Marittimo 7, San Vincenzo 1, Sassetta 1, Suvereto 1;

ELBA: 3 casi

Porto Azzurro 2, Portoferraio 1;

VERSILIA: 77 casi

Camaiore 20, Forte dei Marmi 5, Massarosa 12, Pietrasanta 10, Seravezza 3, Stazzema 4, Viareggio 23.

I guariti ad oggi (26 novembre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 16.931 (+880 rispetto ad ieri).

Negli ultimi giorni si sono registrati 18 decessi di persone residenti nel territorio aziendale: uomo di 85 anni, uomo di 67 anni e uomo di 89 anni dell’ambito territoriale di Massa Carrara; uomo di 72 anni dell’ambito di Lucca; donna di 90 anni, donna di 86 anni e uomo di 62 anni dell’ambito di Pisa; uomo di 77 anni, uomo di 92 anni, donna di 93 anni, uomo di 85 anni, donna di 84 anni, uomo di 80 anni, donna di 87 anni, uomo di 92 anni, donna di 92 anni, uomo di 92 anni e donna di 79 anni dell’ambito di Livorno.

Si ribadisce che spetterà comunque all’Istituto superiore di sanità attribuire in maniera definitiva le morti al Coronavirus: si tratta infatti, spesso, di persone che avevano già patologie concomitanti.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 507 (ieri erano 517), di cui 64 (ieri erano 66) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 108 i ricoverati, di cui 14 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 84 i ricoverati, di cui 13 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 105 ricoverati, di cui 22 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 117 ricoverati, di cui 8 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 42 ricoverati, di cui 3 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 28 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontremoli 20 i ricoverati.

All’ospedale di Barga 2 i ricoverati.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (26 novembre) sono 20.448 (-421 rispetto ad ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.