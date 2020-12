Cronaca



"Carabiniere assolto per prescrizione del reato: Giubilaro tuona contro stampa e social

lunedì, 30 novembre 2020, 19:34

di vinicia tesconi

Assolto per prescrizione del reato: Giubilaro tuona contro stampa e social per i commenti alla notizia dell’assoluzione di uno dei carabinieri di Aulla per un precedente caso.

La sentenza, in effetti, non riguarda il corposo caso dei 37 carabinieri di Aulla che nel 2017 vennero incriminati per una serie di reati compresi tra la formulazione errata di verbali e le violenze contro le persone tratte in arresto, ma una vicenda avvenuta nel 2011 e che aveva come imputato il brigadiere Alessandro Fiorentino, coinvolto poi nel caso dei carabinieri di Aulla, tanto da essere arrestato e da aver passato un anno nel carcere militare in attesa della formalizzazione dell’accusa.

La storia del 2011 vedeva il brigadiere Fiorentino imputato per lesioni e minacce nei confronti di El Kil Laorch, pregiudicato colpevole di maltrattamenti e raggiunto da provvedimento di espulsione, che aveva però sporto denuncia contro il brigadiere che lo aveva tratto in arresto.

Una vicenda di molto precedente i fatti del caso dei carabinieri di Aulla, sebbene in qualche modo riconducibile ad essa soprattutto come casus belli della serie di accuse fatte da altri pregiudicati più volte arrestati, che stanno alla base della vicenda dei carabinieri di Aulla.

Dopo la condanna in primo grado per la vicenda del 2011, è arrivata la sentenza di assoluzione del brigadiere Fiorentino nel processo di appello che si è concluso la settimana scorsa, ma proprio questa sentenza e anche il modo in cui è arrivata sui media ha scatenato le ire dell’ex procuratore Aldo Giubilaro, a capo della Procura di Massa Carrara all’epoca del caso dei carabinieri di Aulla, che ha voluto intervenire per chiarire alcuni punti.

Giubilaro ha fatto riferimento proprio alla notizia dell’assoluzione di Fiorentino data dalla stampa e ai post sui social che l’hanno commentata e ha voluto, con un comunicato, innanzitutto ribadire che in primo grado l’ex brigadiere – che tuttavia è ancora in forza nell’Arma – “era stato riconosciuto colpevole e condannato e che l’assoluzione in appello non è stata pronunciata per essere stata accertata l’insussistenza del reato o la sua non commissione da parte del brigadiere, ma solo ed esclusivamente per prescrizione, in conseguenza cioè del solo decorso di anni sette e mesi sei dalla commissione del reato.”

“L’ex brigadiere Fiorentino non ha rinunziato a detta prescrizione, come la legge gli consentiva - ha spiegato il dottor Giubilaro - così mostrando di non volere che il giudice di appello si pronunziasse sulla liceità o meno della condotta da lui tenuta nei confronti dello straniero. Anzi, la prescrizione è stata espressamente chiesta dal difensore dello stesso ex brigadiere nonostante il giudice dovesse applicarla d’ufficio, evidentemente per il timore che questi procedesse a valutare la sua condotta e ne ribadisse la illiceità.”.

Giubilaro ha quindi ribadito forte e chiaro: “Di conseguenza non risponde al vero ed è supposizione che non ha la benché minima ragion d’essere che l’assoluzione dell’ex brigadiere Fiorentino dimostri la correttezza del suo operato o che la più ampia indagine su carabinieri della Lunigiana sia priva di fondamento, laddove la consapevole non rinunzia alla prescrizione e il timore di essere giudicato dimostrano, anzi, proprio “per bocca” dell’ex brigadiere Fiorentino esattamente il contrario.”.

Per queste ragioni il dottor Giubilaro ha voluto esprimere la più forte riprovazione nei confronti di chi dà alla stampa notizie che lasciano tendenziosamente credere come veri fatti in realtà radicalmente falsi e nei confronti di chi commenta sui social l’operato dell’epoca della Procura con post ridicoli e del tutto faziosi aggiungendo che tali commenti sono da considerare tanto più gravi ed inaccettabili se provenienti da appartenenti all’Arma dei carabinieri.