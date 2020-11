Cronaca



Castello Malaspina, ultimati i lavori di ripristino

venerdì, 13 novembre 2020, 09:34

Era il 2014 quando un fulmine si abbattè sulle mura del castello Malaspina distruggendone una delle sue torrette del camminatoio lato nord. Da allora al 2018 addirittura i detriti rimasero li quasi o del tutto dimenticati. Con l' amministrazione Persiani, a seguito di un sopralluogo della commissione cultura del Comune di Massa, la sua Presidente Sara Tognini e il Consigliere Comunale Alessandro Amorese si son subito attivati al fine di restituire al castello un profilo perfetto. Ricordiamo che il castello non è di proprietà del Comune di Massa che lo ha solo in gestione sulla base di un comodato d'uso in vigore dal 1998 e che pertanto tutte le sue manutenzioni straordinarie, come nel caso specifico, competono alla Soprintendenza di Lucca. L'Assessore Marco Guidi e il Dirigente Fernando Della Pina del settore lavori pubblici e protezione civile, han prontamente avviato una serie di incontri con la Soprintendente Acordon e i suoi tecnici per definire la programmazione dei lavori di ripristino che si son ultimati a novembre del 2020.



E così a distanza di 6 anni oggi se alziamo lo sguardo al castello, dimora storica dei Cybo-Malaspina, possiamo godere di tutta la sua imponenza monumentale e di una merlatura degna della sua bellezza. "Ci auspichiamo che questo sia uno dei primi passi verso un' autentica valorizzazione del nostro Castello Malaspina, che non esagero nel dire essere uno dei più belli d'Italia se non altro per la sua conservazione e per la sua storia" afferma la Presidente Sara Tognini.