Cisl: presidio davanti alla prefettura per i lavoratori dimenticati del Cup

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 13 novembre 2020, 16:55

In tutta la ASL Toscana nord ovest i letti destinati ai pazienti Covid sono 430 di cui 50 liberi, per quanto riguarda la terapia intensiva possiamo contare ancora su 3 posti letto liberi ampliabili in caso di necessità. Video

venerdì, 13 novembre 2020, 16:36

La Toscana passa da arancione a rossa, con la Campania: la decisione, che deve essere ufficializzata dal ministero, sarebbe stata presa consultando i dati dei contagi fra il 2 e l'8 di novembre, forniti dalla cabina di regia del ministero e dell'istituto superiore di sanità

venerdì, 13 novembre 2020, 15:48

I casi di oggi: Carrara 53, Massa 60, Montignoso 7; Aulla 27, Bagnone 2, Casola in Lunigiana 1, Comano 1, Filattiera 2, Fivizzano 20, Licciana Nardi 19, Podenzana 1, Pontremoli 7, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 3

venerdì, 13 novembre 2020, 14:29

I lavori sull'impianto, conclusi alla fine dello scorso mese di ottobre, erano iniziati la scorsa primavera e sono stati finalizzati al raggiungimento di una maggiore efficienza dei processi, nonché all'adozione di tutte la cautele atte a proteggere l'ambiente circostante

venerdì, 13 novembre 2020, 13:42

Il sistema di controllo prevede verifiche lungo le strade a viabilità ordinaria, sulle tratte autostradali A/12 e A/15, compresi i caselli d’ingresso e di uscita di Massa, Carrara, Aulla e Pontremoli, e presso le zone e piazze delle principali città della provincia a maggiore rischio di assembramenti

venerdì, 13 novembre 2020, 13:36

Un nuovo importante traguardo è stato raggiunto nell’ambito delle azioni volte alla promozione di Carrara e del suo territorio, grazie al protocollo d’intesa che l’Amministrazione comunale ha siglato con l’International Traditional Knowledge Institute Foundation (ITKIF)