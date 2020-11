Cronaca



Controlli a tappeto ad Avenza: una denuncia per spaccio e si indaga su due tentati furti

lunedì, 9 novembre 2020, 12:48

La polizia di Carrara nel corso dell’ultima settimana ha potenziato ulteriormente i controlli sul territorio cittadino, implementando servizi di controllo del territorio specificamente orientati al contrasto alla criminalità diffusa e predatoria, con particolare riguardo alla frazione di Avenza, sotto la lente di ingrandimento del commissariato per il traffico di sostanza stupefacente.

Infatti, durante il servizio di controllo del territorio della squadra volante, un 33enne di Carrara è stato fermato e sottoposto a controllo dal quale emergeva il possesso di quasi 10 grammi di hashish, divise in tre distinte dosi pronte per lo spaccio. La sostanza stupefacente è stata pertanto vincolata a sequestro e l’uomo denunciato ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990 per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

Nel corso del pomeriggio di venerdì 30 ottobre, inoltre, la sala operativa della polizia di Carrara ha ricevuto la chiamata di una anziana signora residente nella frazione di Avenza, richiedente aiuto poiché aveva visto tre personaggi sospetti aggirarsi per le scale del proprio condominio. La donna, prontamente, si è affacciata dal proprio appartamento chiedendo spiegazioni direttamente al trio, i quali però non hanno risposto e frettolosamente si sono allontanati dal palazzo, non prima di essere però immortalati dalle telecamere di video sorveglianza del comune. Immediatamente è stato inviato un equipaggio della squadra volanti del commissariato di Carrara, che dai primi accertamenti svolti sul posto ha appurato che i soggetti segnalati avevano provato a forzare le porte di ingresso di due appartamenti del condominio, tentando di introdursi all’interno; l’attività furtiva veniva probabilmente interrotta a causa dell’intervento della signora.

Gli investigatori della polizia del commissariato sono sulle tracce dei due topi di appartamento e le immagini della video sorveglianza saranno pertanto diffuse ai mezzi stampa, invitando i cittadini a chiamare le forze dell’ordine nell’immediatezza dei fatti, al fine assicurare i criminali alla giustizia.