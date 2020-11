Coronavirus, 116 nuovi contagi e un uomo di 79 anni deceduto

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 12 novembre 2020, 19:29

Ci rendiamo perfettamente conto - evidenziano gli operatori sanitari - che in questo difficile momento i tempi necessari all'iter sanitario possano mettere seriamente in difficoltà le persone, specie se, come in questo caso, non siano coadiuvate da una rete sociale

giovedì, 12 novembre 2020, 19:15

Maria Cristina Bottici, proprietaria di una tabaccheria di Avenza, questo pomeriggio, ha espresso la sua rabbia e il suo dissenso verso la gestione dei lavori del ponte di Avenza da parte dell'attuale amministrazione comunale

giovedì, 12 novembre 2020, 11:04

Tre auto e un camion è il bilancio dei mezzi coinvolti in una spaventoso incidente sulla A 12 in direzione Carrara a pochi metri dall'uscita del casello di Massa

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:42

La denuncia-appello di una donna che da 14 giorni è chiusa in casa con il compagno d tre figli tutti positivi al Covid

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:26

Nel dettaglio: Carrara 15, Massa 25, Montignoso 3; Aulla 1, Fivizzano 3, Fosdinovo 1, Mulazzo 1, Podenzana 1, Villafranca in Lunigiana 1

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:35

Per mostrare un segno di vitalità pur nel massimo rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria Roberto Currà, titolare del bar Sonia di Avenza, ha escogitato una soluzione geniale