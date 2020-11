Coronavirus, 189 nuovi contagi e otto decessi: sei donne e due uomini

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 20 novembre 2020, 20:56

Nuova 'condanna' per il direttore delle Gazzette. Il terzo collegio di disciplina dell'ordine professionale ha comminato il provvedimento per l'articolo Bono er gatto. Tra le contestazioni ricevute: "Perché ha scritto papa minuscolo?"

venerdì, 20 novembre 2020, 12:55

Il soggetto, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di uno sfollagente telescopico in metallo della lunghezza di 53 centimetri e dunque è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere

venerdì, 20 novembre 2020, 11:05

Sono attualmente in corso e termineranno alla fine di questo mese, i lavori di manutenzione ordinaria di una porzione consistente della Zona Industriale Apuana appaltati negli scorsi periodi dal Consorzio Z.I.A.

giovedì, 19 novembre 2020, 19:58

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 novembre, sono 604. All’ospedale Apuane 107 ricoverati, di cui 20 in terapia intensiva

giovedì, 19 novembre 2020, 19:27

Sarebbero molte le richieste in lista d’attesa alla casa di riposo comunale Regina Elena arrivate da famiglie in difficoltà che hanno parenti anziani e malati difficili da curare a casa e sarebbero molti anche i posti letto disponibili che, tuttavia, non vengono assegnati con la giustificazione che complicatissimo per la...

giovedì, 19 novembre 2020, 19:17

Questo è stato l'accordo siglato tra i comuni di Carrara e Massa che consente di riaprire l'impianto natatorio di viale Roma a Massa per permettere ai nuotatori agonisti delle società sportive delle due città di allenarsi anche in questo periodo di forti limitazioni per gli effetti dei dpcm anti contagio...